Sinopsis Sinetron Cinta Berakhir Bahagia Episode 291

Paulina Lewi Maria Riyanto , Jurnalis-Kamis, 12 Desember 2024 |23:22 WIB
JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Berakhir Bahagia episode 291 bercerita tentang Pasha dan Adisty yang menyusul ke kantor polisi saat tahu David telah ditahan. 

Elena yang melihat Adisty, segera menyalahkannya karena mengira perempuan itu yang telah melaporkan David. Elena bahkan keceplosan menyebut bahwa Adisty adalah anak kandung David.

Hal itu membuat Adisty terkejut dan menangis histeris. Dia mendesak Elena untuk menjelaskan perkataannya. Merasa terpojok, perempuan itu pun mengaku tahu kabar tersebut dari Ranti.

Ketika Hanna tahu bahwa Adisty anak David, dia mulai merasa cemas. Dia khawatir hubungannya dengan Pasha akan kandas setelah pria itu tahu dia dan Adisty bukan kakak adik.

Di lain pihak, Ayu melamar pekerjaan di tempat baru. Yohan, HRD di tempat itu tertarik dengan CV Ayu dan hendak merekomendasikannya ke pimpinan. 

Namun Reno tiba-tiba menelepon Yohan dan meminta agar Ayu tidak diterima karena istrinya tersebut baru saja keguguran dan butuh istirahat. Yohan terpaksa menolak Ayu.

Sementara itu, Reno dalam rapat pemegang saham resmi mencopot David dari jabatannya. Dia sekaligus mengumumkan akan bertanggung jawab untuk semua tuga-tugas David.

Halaman:
1 2
