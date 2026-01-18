5 Fakta Menarik Drama Korea Can This Love Be Translated

JAKARTA - Drama Korea Can This Love Be Translated mendapat sambutan hangat dari para penonton hingga jadi salah satu drakor yang ditunggu-tunggu tahun ini. Drama ini resmi tayang di Netflix dan menghadirkan kisah romantis yang dinanti penonton.

Drama ini dibintang aktor tampan, Kim Seon Ho yang beradu akring dengan aktris cantik, Go Youn Jung. Drama Korea Can This Love Be Translated merupakan drama romantis yang mengangkat kisah cinta unik antara dua insan dari latar belakang budaya dan bahasa yang berbeda.

Sebelum menyaksikan keseruan drama Can This Love Be Translated, tak ada salahnya mengetahui berbagai fakta menarik di balik drama Korea ini. Penasaran, apa saja fakta menarik dari drakor Can This Love Be Translated? Berikut informasinya dirangkum iNews Media Group, Sabtu (17/1/2026).

1. Premis yang Unik

Drama ini bukan sekadar kisah cinta biasa, namun cerita utamanya berfokus pada bagaimana komunikasi antarbahasa dan emosi menjadi bagian penting dari hubungan dua karakter utama. Joo Ho-jin, sang penerjemah multibahasa, harus menerjemahkan kata-kata bukan hanya dalam banyak bahasa, tetapi juga dalam hubungan percintaan yang rumit.

2. Kim Seon-ho Kembali ke Drama Romantis

Can This Love Be Translated menjadi salah satu proyek drama romantis besar bagi Kim Seon-ho setelah beberapa peran di genre berbeda. Di sini dia berperan sebagai Joo Ho-jin, seorang interpreter jenius yang ahli dalam bahasa, namun justru canggung dalam mengungkapkan perasaan cintanya sendiri.

3. Dibintangi Go Youn-jung