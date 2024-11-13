Advertisement
HOME CELEBRITY LIRIK

Lirik Lagu dan Chord Gitar I Think They Call This Love dari Elliot James Reay

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Rabu, 13 November 2024 |23:45 WIB
Lirik Lagu dan Chord Gitar I Think They Call This Love dari Elliot James Reay
Lirik Lagu dan Chord Gitar I Think They Call This Love dari Elliot James Reay. (Foto: Instagram/@elliotjamesreay)
A
A
A

JAKARTA - Lagu I Think They Call This Love merupakan single debut Elliot James Reay yang dirilis pada 17 Juli 2024. Lagu ini akan membawa Anda bernostalgia ke era ‘60-an di mana Elvis Presley menuai popularitas masif.

Elliot James Reay menjelaskan, lagu I Think They Call This Love menggambarkan perasaan jatuh cinta yang bersifat universal. Sehingga definisi cinta dalam lagu ini bisa ditujukan untuk pasangan, teman, keluarga, bahkan hewan peliharaan.

I Think They Call This Love- Elliot James Reay

Intro

Ab Bb Eb

Cm Fm Bb

  

Verse 1

     Eb  Cm      Fm            Bb

They say you know when you know

     Eb   Cm              Fm         Bb

So let's face it, you had me at ‘Hello’

G7         Cm

Hesitation never helps

G7                Cm        Bb       Ab      Bb

How could this be anything, anything else?

Chorus

Bb         Eb               Cm

When all I dream of is your eyes

      Fm               Bb

All I long for is your touch

     Eb                 Cm             Fm               Bb

And darling, something tells me that's enough, mm-mm-mm-mm

