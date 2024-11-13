JAKARTA - Lagu I Think They Call This Love merupakan single debut Elliot James Reay yang dirilis pada 17 Juli 2024. Lagu ini akan membawa Anda bernostalgia ke era ‘60-an di mana Elvis Presley menuai popularitas masif.
Elliot James Reay menjelaskan, lagu I Think They Call This Love menggambarkan perasaan jatuh cinta yang bersifat universal. Sehingga definisi cinta dalam lagu ini bisa ditujukan untuk pasangan, teman, keluarga, bahkan hewan peliharaan.
I Think They Call This Love- Elliot James Reay
Intro
Ab Bb Eb
Cm Fm Bb
Verse 1
Eb Cm Fm Bb
They say you know when you know
Eb Cm Fm Bb
So let's face it, you had me at ‘Hello’
G7 Cm
Hesitation never helps
G7 Cm Bb Ab Bb
How could this be anything, anything else?
Chorus
Bb Eb Cm
When all I dream of is your eyes
Fm Bb
All I long for is your touch
Eb Cm Fm Bb
And darling, something tells me that's enough, mm-mm-mm-mm