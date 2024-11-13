JAKARTA - Lagu Tampar merupakan satu dari 13 track dalam album ‘Juicy Luicy: Nonfiksi’ yang dirilis pada 28 Juni 2024. Namun lagu ciptaan Denis Ligia dan Iqbal Siregar ini sebenarnya pertama kali dirilis pada April 2022.
Lagu tersebut bercerita tentang seseorang yang kesulitan melupakan orang yang dicintainya karena pria/wanita itu telah memiliki pasangan. Sejak dirilis, single ini telah didengarkan lebih dari 229 juta kali di Spotify.
Tampar-Juicy Luicy
Intro
F A Dm Cm A C
Verse
F A Dm Cm
Entah sudah Selasa yang ke berapa
Bb Am Gm C
Masih saja kau ada lekat di kepala
F A Dm Cm
Hari ini janji esok mesti lupa
Bb Am Gm C
Tetapi hati tak tepati
Pre-Chorus
Bb Am Gm
Tampar aku di pipi
Bb Am Gm C
Biar sadar dan ku mengerti
Chorus
C Bb C
Hujan samarkan derasnya
Am Dm