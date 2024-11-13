Lirik Lagu dan Chord Gitar Tampar dari Juicy Luicy

JAKARTA - Lagu Tampar merupakan satu dari 13 track dalam album ‘Juicy Luicy: Nonfiksi’ yang dirilis pada 28 Juni 2024. Namun lagu ciptaan Denis Ligia dan Iqbal Siregar ini sebenarnya pertama kali dirilis pada April 2022.

Lagu tersebut bercerita tentang seseorang yang kesulitan melupakan orang yang dicintainya karena pria/wanita itu telah memiliki pasangan. Sejak dirilis, single ini telah didengarkan lebih dari 229 juta kali di Spotify.

Tampar-Juicy Luicy

Intro

F A Dm Cm A C

Verse

F A Dm Cm

Entah sudah Selasa yang ke berapa

Bb Am Gm C

Masih saja kau ada lekat di kepala

F A Dm Cm

Hari ini janji esok mesti lupa

Bb Am Gm C

Tetapi hati tak tepati

Pre-Chorus

Bb Am Gm

Tampar aku di pipi

Bb Am Gm C

Biar sadar dan ku mengerti

Chorus

C Bb C

Hujan samarkan derasnya

Am Dm