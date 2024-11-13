Advertisement
HOME CELEBRITY LIRIK

Lirik Lagu dan Chord Gitar Tampar dari Juicy Luicy

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Rabu, 13 November 2024 |22:55 WIB
Lirik Lagu dan Chord Gitar Tampar dari Juicy Luicy
Lirik Lagu dan Chord Gitar Tampar dari Juicy Luicy. (Foto: Instagram/@juicyluicyband)
A
A
A

JAKARTA - Lagu Tampar merupakan satu dari 13 track dalam album ‘Juicy Luicy: Nonfiksi’ yang dirilis pada 28 Juni 2024. Namun lagu ciptaan Denis Ligia dan Iqbal Siregar ini sebenarnya pertama kali dirilis pada April 2022.

Lagu tersebut bercerita tentang seseorang yang kesulitan melupakan orang yang dicintainya karena pria/wanita itu telah memiliki pasangan. Sejak dirilis, single ini telah didengarkan lebih dari 229 juta kali di Spotify.

Tampar-Juicy Luicy 

Intro

F A Dm Cm A C

Verse

      F         A            Dm   Cm

Entah sudah Selasa yang ke berapa

      Bb        Am         Gm  C

Masih saja kau ada lekat di kepala

     F         A          Dm   Cm

Hari ini janji esok mesti lupa

    Bb    Am     Gm  C

Tetapi hati tak tepati

Pre-Chorus

      Bb  Am      Gm

Tampar aku di pipi

    Bb   Am         Gm   C

Biar sadar dan ku mengerti

Chorus

C     Bb          C

Hujan samarkan derasnya

Am        Dm

