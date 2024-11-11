Advertisement
HOME CELEBRITY LIRIK

Lirik Lagu dan Chord Gitar Kembang Perawan dari Gita Gutawa

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Senin, 11 November 2024 |15:05 WIB
Lirik Lagu dan Chord Gitar Kembang Perawan dari Gita Gutawa
Lirik Lagu dan Chord Gitar Kembang Perawan dari Gita Gutawa. (Foto: Sony Music)
JAKARTA - Lagu Kembang Perawan merupakan satu dari 12 track dalam album ‘Gita Gutawa’ yang dirilis pada 2007. Lagu berdurasi 3 menit 13 detik itu berkisah tentang seorang perempuan yang jatuh cinta untuk pertama kali. 

Rasa itu merupakan momen yang telah lama ditunggunya. Ada rasa malu, namun juga penasaran tentang apa itu cinta. Lagu dengan musik grande ini menuai 16,2 juta streams di Spotify. Berikut lirik lagu dan chord gitar Kembang Perawan.

Kembang Perawan-Gita Gutawa

Intro

Bbm F Bbm Bb7

D#m G# C# F#

D#m C7 F

Verse 1

Bbm       F         Bbm       Bb7

Ketika surya menampakkan cahayanya

         D#m        G#

Ku gapai hari terangku

        C#         F#

Menanti sebuah cerita

           D#m C7 F

Yang pasti akan terjadi di diriku

Verse 2

Bbm        F           Bbm        Bb7

Kini ku mulai mengerti artinya cinta

         D#m      G#

Walau senda tawa namun

       C#        F#

