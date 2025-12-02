Lirik Lagu dan Chord Gitar Lagu Untukmu dari Raisa, Tribute untuk Sang Ibu

Lirik Lagu dan Chord Gitar Lagu Untukmu dari Raisa, Tribute untuk Sang Ibu. (Foto: Instagram/@raisa6690)

JAKARTA - Penyanyi Raisa merilis single Lagu Untukmu, pada 25 Mei 2018. Sebuah lagu bergenre balad Pop yang didedikasikannya untuk sang ibu dan bercerita tentang kerinduan mendalam seorang anak untuk ibunya.

“Secara spesifik, lagu ini berbicara tentang kerinduan anak yang sudah dewasa pada ibunya. Dia ingin bertemu dengan sang ibu, namun kin tak bisa seleluasa dahulu,” ungkapnya pada 2018.

Lagu itu tercipta ketika Raisa pulang ke rumah setelah menikah dengan Hamish Daud. “Jadi ceritanya, lama enggak pulang. Sekali pulang, hanya ada ayah dan kakak, sementara ibu seda di Bandung. Itu terasa hampa banget,” imbuhnya.

Lagu Untukmu-Raisa

Intro

C Dm Em F

Verse

C Dm Em G

Setiap ku mendengar kalimat

C Dm Em F

Sayang apa kabarmu

C Dm Em G

Sungguh remuk rasa hatiku

Am Em F

Buatku harus bertanya

Dm Em

Tak akan lama

F G

Takkan ku ingkari lagi

Dm Em

Kan segera berlari

F

Tak perlu menunggu

G

Ku kan datang hari ini

Chorus