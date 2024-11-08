Advertisement
HOME CELEBRITY LIRIK

Lirik Lagu dan Chord Gitar Masing Masing dari Ernie Zakri feat Ade Govinda

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 08 November 2024 |23:05 WIB
Lirik Lagu dan Chord Gitar <i>Masing Masing</i> dari Ernie Zakri <i>feat</i> Ade Govinda
Lirik Lagu dan Chord Gitar Masing Masing dari Ernie Zakri feat Ade Govinda. (Foto: Instagram/@erniezakri)
A
A
A

JAKARTA - Ernie Zakri merilis video klip lagu Masing Masing di YouTube, pada 16 November 2023. Lagu ciptaan Ade Govinda tersebut merupakan satu dari total 10 track dalam album ‘Aura’ yang dirilis penyanyi asal Malaysia itu, pada 3 November 2023.

Setelah setahun, lagu Masing Masing berhasil menempati peringkat pertama Hot Hits Indonesia Spotify dengan 50,24 juta streams. Penasaran dengan lagu ini? Silakan simak lirik lagu dan chord gitarnya di bawah ini.

Masing Masing Ernie Zakri feat Ade Govinda

Intro

     Em      A7           G     A7         D

Tapi aku letih juga lebih baik kita masing masing..

Verse 1

D                D/F# G

Pernah sesayang itu, pernah

E7               E/G# A7

Pernah secinta itu, pernah

F#7           A#dim Bm  Bm/A  E/G#

Pernah sedalam itu, tapi itu dulu

Em               Asus4

Sebelum ada hati lain..

Verse 2

