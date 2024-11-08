Lirik Lagu dan Chord Gitar Masing Masing dari Ernie Zakri feat Ade Govinda

Lirik Lagu dan Chord Gitar Masing Masing dari Ernie Zakri feat Ade Govinda. (Foto: Instagram/@erniezakri)

JAKARTA - Ernie Zakri merilis video klip lagu Masing Masing di YouTube, pada 16 November 2023. Lagu ciptaan Ade Govinda tersebut merupakan satu dari total 10 track dalam album ‘Aura’ yang dirilis penyanyi asal Malaysia itu, pada 3 November 2023.

Setelah setahun, lagu Masing Masing berhasil menempati peringkat pertama Hot Hits Indonesia Spotify dengan 50,24 juta streams. Penasaran dengan lagu ini? Silakan simak lirik lagu dan chord gitarnya di bawah ini.

Masing Masing Ernie Zakri feat Ade Govinda

Intro

Em A7 G A7 D

Tapi aku letih juga lebih baik kita masing masing..

Verse 1

D D/F# G

Pernah sesayang itu, pernah

E7 E/G# A7

Pernah secinta itu, pernah

F#7 A#dim Bm Bm/A E/G#

Pernah sedalam itu, tapi itu dulu

Em Asus4

Sebelum ada hati lain..

Verse 2