Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 34

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Rabu, 13 November 2024 |18:07 WIB
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 34
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 34. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Terbelenggu Rindu episode 34 bercerita tentang Arkana yang masih terus demam. Ternyata, kondisi itu bukan karena dia terserang virus melainkan perasaan rindu yang mendalam kepada Tante Fira. 

Ratna dan Biru segera datang menjenguk Arkana dan menawarkan panggilan video kepada Amira. Ketika melihat Amira di layar, Arkana langsung merasa senang dan mulai mematuhi permintaan Amira untuk makan dan minum obat.

Di sisi lain, Vernie dihantui kenangan masa lalu bersama Aditya. Ia pun memutuskan untuk pergi ke villa tempat mereka sering menghabiskan waktu bersama. Namun rasa panik melandanya ketika penjaga villa memberi tahu Amira mendatangi tempat itu.

Ketakutan tersebut sampai membuat Vernie merancang siasat agar Amira tidak mengetahui rahasia perselingkuhannya dengan Aditya. Sementara itu, Biru dan Amira sibuk mempersiapkan pernikahan mereka. 

Di tengah kebahagiaan itu, Maudy, yang masih menyimpan perasaan kepada Biru, meminta temannya untuk mengedit foto mesranya dengan Biru. Rencana apa yang sebenarnya sedang disusun Maudy untuk merusak pernikahan Amira dan Biru?

Saksikan sinetron Terbelenggu Rindu selengkapnya di RCTI, setiap hari pukul 18.15 WIB.**

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/36/3184886//mnc_digital_entertainment-76Xt_large.jpg
Hadapi RCTI di Final Turnamen Basket MNC Sports Competition, MNC Digital Entertainment Tak Gentar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/598/3184774//kau_ditakdirkan_untukku-TAKp_large.JPG
Sinopsis Kau Ditakdirkan Untukku Eps 215: Bangunan Ambruk, Alisha Dievakuasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/598/3184770//cinta_sepenuh_jiwa-ISwX_large.JPG
Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 54: Meisya Tuntut Pertanggungjawaban Hasbi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/598/3184766//mencintai_ipar_sendiri-WxGw_large.JPG
Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 9: Ayuna Terjatuh di Danau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/598/3184761//terbelenggu_rindu-h2OI_large.JPG
Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 428: Biru Rindu Sang Ibu, Marcel Siap Jalankan Rencananya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/36/3184636//tim_basket_rcti-EMy8_large.jpg
Lolos Semifinal, RCTI Bidik Gelar Kelima Turnamen Basket MNC Sports Competition
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement