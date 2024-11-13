Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 34

JAKARTA - Sinopsis sinetron Terbelenggu Rindu episode 34 bercerita tentang Arkana yang masih terus demam. Ternyata, kondisi itu bukan karena dia terserang virus melainkan perasaan rindu yang mendalam kepada Tante Fira.

Ratna dan Biru segera datang menjenguk Arkana dan menawarkan panggilan video kepada Amira. Ketika melihat Amira di layar, Arkana langsung merasa senang dan mulai mematuhi permintaan Amira untuk makan dan minum obat.

Di sisi lain, Vernie dihantui kenangan masa lalu bersama Aditya. Ia pun memutuskan untuk pergi ke villa tempat mereka sering menghabiskan waktu bersama. Namun rasa panik melandanya ketika penjaga villa memberi tahu Amira mendatangi tempat itu.

Ketakutan tersebut sampai membuat Vernie merancang siasat agar Amira tidak mengetahui rahasia perselingkuhannya dengan Aditya. Sementara itu, Biru dan Amira sibuk mempersiapkan pernikahan mereka.

Di tengah kebahagiaan itu, Maudy, yang masih menyimpan perasaan kepada Biru, meminta temannya untuk mengedit foto mesranya dengan Biru. Rencana apa yang sebenarnya sedang disusun Maudy untuk merusak pernikahan Amira dan Biru?

Saksikan sinetron Terbelenggu Rindu selengkapnya di RCTI, setiap hari pukul 18.15 WIB.**

(SIS)