Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 69: Terbakar Cemburu, Hasbi Membekap Lala

JAKARTA - 'Cinta Sepenuh Jiwa' tayang hari ini pukul 20.00 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini dibintangi oleh Cut Syifa (Lala), Ibrahim Risyad (Julian), Kenny Austin (Hasbi), Sonya Pandarmawan (Meisya), Cathy Fakandi (Rindi) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Hasbi memantau Lala karena takut akan dilaporkan ke polisi dan dia sampai di taman dan melihat Julian menghiasi taman untuk merayakan kelulusan Ardan. Mereka pura-pura seperti acara wisuda sungguhan dan memindahkan tali topi toga Ardan. Hasbi semakin panas dan cemburu. Axel dengan kocak cemburu dengan Rindi yang excited ikut perayaan Ardan.

Balon yang dipegangnya tiba-tiba meledak dan Rindi melompat kegendongan Axel. Axel kemudian mengajak Ardan untuk menyadarkan Julian dan Lala kalau mereka punya rasa. Jadi saat pulang, Ardan menyuruh Lala pulang bersama Julian dan Syifa sementara dirinya penuh di mobil Rindi dengan Desi dan Axel.



Lala, Julian, dan Syifa makan di sebuah restoran. Hasbi yang panas, masih mengikuti Lala. Sambil makan, Lala menceritakan keadaan Desi saat ini yang suka halusinasi. Saat Lala ke toilet dengan Syifa, Hasbi mengambil kesempatan. Syifa di dalam toilet, lalu Hasbi muncul dan saat Lala hendak pergi melaporkan ke satpam, Hasbi malah membekap Lala dengan obat bius karena panik.

