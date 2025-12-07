Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 445: Marcel Siap Menembak Biru, Amira Diperiksa Polisi

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Minggu, 07 Desember 2025 |17:28 WIB
Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 445: Marcel Siap Menembak Biru, Amira Diperiksa Polisi
Terbelenggu Rindu
A
A
A

JAKARTA - 'Terbelenggu Rindu' tayang hari ini pukul 17.25 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini ibintangi oleh Glenca Chysara (Amira), Lucky Perdana (Biru), Ben Joshua (Noah), Angel Karamoy (Maudy), Christ Laurent (Elang), Voke Victoria (Vernie), Riza Syah (Marcel), Claudia Andhara (Gladys), Valeria Stahl (Adelia) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Situasi sangat mencekam. Marcel menodongkan senjata dan siap melepaskan tembakan ke Biru, tapi gagal karena peluru habis dan Elang bersama polisi datang. Sementara itu, Gladys hancur setelah mengetahui bahwa dirinya-lah target asli pembunuhan itu, bukan Mama Ratna. Di sisi lain, Biru dan Elang bersama polisi turun ke jurang Gunung Watu untuk mencari Marcel.

Sementara itu, Amira, Vernie, Gladys, dan Adel diperiksa polisi di Polsek. Amira semakin cemas karena hingga malam, HP Biru dan Elang tidak bisa dihubungi. Ketika Amira berada di rumah, ia semakin gelisah hingga perutnya kram. Sampai akhirnya Biru menelpon, membuat Amira lega.

Apakah Biru akan mengakui ke Amira bahwa ingatannya sudah kembali? Bagaimana dengan Marcel, apakah polisi berhasil menemukannya?Saksikan terus Layar Drama RCTI 'Terbelenggu Rindu' setiap hari pukul 17.25 WIB di RCTI Channel 28. Pastikan semua LCN aktif di STB semua merk. Scan ulang STB atau TV digital Anda untuk tayangan paling jernih. Jika mengalami gangguan, hubungi Layanan Solusi Digital RCTI melalui chat ke nomor WhatsApp 08569003900.

(kha)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/598/3188224//terbelenggu_rindu-JpGD_large.jpg
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 444, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/598/3188073//dahsyatnya_meet_and_greet-L5rz_large.jpg
Laura Theux dan Marcel Chandrawinata Siap Sapa Warga Depok dalam Dahsyatnya Meet and Greet Mencintai Ipar Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/598/3188036//terbelenggu_rindu-4M2f_large.jpg
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 443, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/598/3187806//mencintai_ipar_sendiri-9dOQ_large.JPG
Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri: Shilla Ketahui Rahasia Nila, Ayuna Diserang Beni
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/598/3187804//terbelenggu_rindu-V7jz_large.JPG
Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 442: Marcel Panik Alat Penyadapnya Terbongkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/33/3187629//epy_kusnandar-qBy8_large.JPG
Jenazah Epy Kusnandar Akan Dimakamkan di TPU Jeruk Purut Besok Pagi
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement