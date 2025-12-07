Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 445: Marcel Siap Menembak Biru, Amira Diperiksa Polisi

JAKARTA - 'Terbelenggu Rindu' tayang hari ini pukul 17.25 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini ibintangi oleh Glenca Chysara (Amira), Lucky Perdana (Biru), Ben Joshua (Noah), Angel Karamoy (Maudy), Christ Laurent (Elang), Voke Victoria (Vernie), Riza Syah (Marcel), Claudia Andhara (Gladys), Valeria Stahl (Adelia) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Situasi sangat mencekam. Marcel menodongkan senjata dan siap melepaskan tembakan ke Biru, tapi gagal karena peluru habis dan Elang bersama polisi datang. Sementara itu, Gladys hancur setelah mengetahui bahwa dirinya-lah target asli pembunuhan itu, bukan Mama Ratna. Di sisi lain, Biru dan Elang bersama polisi turun ke jurang Gunung Watu untuk mencari Marcel.

Sementara itu, Amira, Vernie, Gladys, dan Adel diperiksa polisi di Polsek. Amira semakin cemas karena hingga malam, HP Biru dan Elang tidak bisa dihubungi. Ketika Amira berada di rumah, ia semakin gelisah hingga perutnya kram. Sampai akhirnya Biru menelpon, membuat Amira lega.

Apakah Biru akan mengakui ke Amira bahwa ingatannya sudah kembali? Bagaimana dengan Marcel, apakah polisi berhasil menemukannya?

