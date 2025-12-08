Cemburu, Dearly Joshua Cekcok Hebat dengan Wanita yang Diduga Bertemu dengan Ari Lasso

JAKARTA - Dearly Joshua sebagai kekasih Ari Lasso tak terima dengan salah satu sikap seorang wanita yang disinyalir ketemuan dengan mantan vokalis grup band Dewa 19 itu. Dearly Joshua pun menegur wanita tersebut melalui kolom komentar di Instagram.

Permasalahan ini terlihat melalui akun Instagram Dearly Joshua, di mana salah seorang wanita dengan akun @adetya_26 mengomentari unggahan terbarunya.

"Kakak yang ancam saya tadi? Yang mau cari saya tadi? Saya datang tanpa dicari ada masalah apa sama saya?" tulis akun tersebut dikutip, Senin (8/12/2025).

Tak terima, Dearly Joshua langsung membalas komentar perempuan tersebut. Dia mengatakan bahwa wanita itu telah meladeni Ari Lasso.

"Kamu ngapain ngeladenin Ari Lasso?" tanya Dearly Joshua.