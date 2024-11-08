Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 28 dan 29

JAKARTA - Sinopsis sinetron Terbelenggu Rindu episode 28 dan 29 bercerita tentang kesedihan Arkana karena Tante Fira alias Amira tak ada di sekolah. Bocah laki-laki itu bahkan sampai menangis histeris di sekolah.

Menghadapi Arkana yang tak berhenti menangis, bahkan ketika telah tiba di rumah, membuat Verni nyaris kehilangan kesabaran. Sementara itu, Biru dan Amira setia menjaga Ratna di rumah sakit.

Biru bahkan memanfaatkan momen kebersamaan itu untuk menggali lebih dalam tentang masalah Amira, dari alasan pemecatannya hingga kisah pilu anaknya yang hilang. Bahkan bagi perempuan itu, hilangnya sang anak masih menyisakan misteri.

Di lain pihak, Biru tak tega melihat Arkana yang begitu sedih kehilangan Amira. Dia pun berinisiatif membawa bocah itu dan mempertemukannya dengan Amira. Pada momen itu, Biru memperlihatkan sisi lainnya yang perhatian.

Sementara Amira, mulai melihat Biru dengan cara yang berbeda. Kebersamaan mereka membawa perasaan hangat yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Di sisi lain, Noah dan Verni menjalankan strategi baru untuk meraih simpati Ratna.