Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 25: Rafka Disebut Nila Ingin Bercerai, Ayuna Tak Percaya

JAKARTA - 'Mencintai Ipar Sendiri' tayang hari ini pukul 18.55 WIB di RCTI Channel 28.Sinetron ini dibintangi oleh Laura Theux (Ayuna), Marcel Chandrawinata (Rafka & Rafki), Erdin Werdrayana (Tristan), Andi Annisa (Shilla), Ari Wibowo (Darma), Sheila Alexander (Nila), Erwin Cortez (Hendar), Maudy Wilhelmina (Meli), Hannah Hannon (Bella) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Rafka, yang sudah merasa muak dengan pertengkaran dan tekanan dari keluarganya, menerima keputusan untuk pulang dari dokter. Ketika Darma, Nila, dan Rafka meninggalkan rumah sakit, Ayuna baru mengetahui bahwa suaminya sudah pergi. Panik, Ayuna berlari mengejar mobil Darma sampai jatuh tersungkur, dan Tristan dan Naomi segera datang menolong. Demi membantu Ayuna, Tristan mengajak Ayuna masuk ke mobilnya dan mengikuti mobil Darma di jalan raya. Kejar-kejaran terjadi, hingga Tristan menyalip dan memaksa mobil Darma berhenti.

Ayuna memohon Rafka turun untuk bicara, namun Nila menghadangnya dan menghampiri Ayuna, terang-terangan menyatakan bahwa Rafka ingin bercerai. Ayuna menolak percaya tanpa mendengar langsung dari mulut suaminya. Meski mobil kembali melaju, Ayuna tetap mengejar sambil mengetuk kaca jendela, menangis meminta bicara. Rafki hanya menatapnya dari balik jendela dalam dilema yang semakin besar. Di satu sisi Rafki merasa ini adalah kesempatannya karena perceraian ini akan menguntungkannya, tetapi di sisi lain dia mempertanyakan apakah hal ini memang yang terbaik.

Apa keputusan yang akan diambil oleh Rafki?



