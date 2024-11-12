Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 33

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Selasa, 12 November 2024 |20:30 WIB
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 33
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 33. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 33 bercerita tentang Amira yang syok saat mengetahui fakta menyakitkan bahwa Aditya, yang selama ini ia cintai, ternyata berselingkuh. 

Terpukul kenyataan, dia kemudian pulang sambil menangis. Di jalan, dia bertemu Biru yang kemudian mengantarnya pulang. Keesokan harinya, Biru menemui Amira ke panti jompo untuk mengembalikan ponsel perempuan itu.

Namun mereka tak menyangka terjadi tawuran warga yang membuat Amira terjebak dalam kerumunan massa. Amira yang panik pun terjatuh dan nyaris terinjak-injak sebelum Biru datang dan menyelamatkannya tepat waktu.

Pada momen genting tersebut, Amira menyadari bahwa Biru selalu hadir di saat-saat ia membutuhkan dan menyelamatkannya dari berbagai situasi. Dengan perasaan yang campur aduk, Amira akhirnya menerima lamaran Biru. 

Namun, karena malu dan canggung, Amira segera berlari kembali ke panti. Biru yang tidak ingin ada keraguan, mengejar Amira untuk memastikan perasaannya. Ia bertanya dengan lembut, “Apakah kamu benar-benar serius menerima lamaranku?”

Bagaimana kelanjutan hubungan Biru dan Amira? Saksikan sinetron Terbelenggu Rindu di RCTI, setiap hari pukul 18.15 WIB.**

(SIS)

