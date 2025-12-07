Sinopsis Kau Ditakdirkan Untukku Eps 228B: Devan Dihantam dan Dibuang ke Danau

JAKARTA - 'Kau Ditakdirkan Untukku' tayang hari ini pukul 21.45 WIB di RCTI Channel 28.Sinetron ini dibintangi oleh Arifin Putra (Devan), Ranty Maria (Alisha), Indra Evans (Cakra), Rendy Septino (Rafa), Sylvia Fully (Dara), Hikmal Abrar (Baldy), Kevin Andrean (Miko), Aliyah Faizah (Michelle) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Dua pria bertopeng (Rafa dan Cakra) menghantam tengkuk Devan saat bersiap untuk pernikahan Dara dan Reno. Devan yang pingsan diseret ke mobil hitam tanpa plat dan melaju pergi. Di tengah perjalanan, Devan sadar dan panik. Ia mencoba bertanya siapa mereka dan apa maunya, namun Rafa dan Cakra diam dan fokus membawa Devan untuk membuangnya ke danau. Sebuah kamera CCTV tak sengaja merekam penculikan itu. Di lain tempat, Reno terus menunggu kedatangan Devan karena sudah berjanji akan datang lebih awal, sementara Baldy turun dari tangga rumah dan mencari Devan untuk berangkat bersama, tetapi Devan justru tidak ada, tetapi mobilnya masih ada. Baldy sempat menelepon Reno, tetapi Reno juga tidak tahu keberadaan Devan. Perasaan Baldy semakin tidak enak, hingga ketika Baldy kembali menelepon Devan, dia melihat HP Devan justru ada di rumah dan tidak dibawa.

Cakra dan Rafa menyeret Devan yang tak sadarkan diri menuju perahu kecil, lalu meletakkannya di atas lantai perahu yang sengaja mereka lubangi agar perlahan terisi air. Cakra sempat memastikan Devan tidak punya kesempatan bertahan jika sadar di tengah danau sebelum ia pergi mencari alat lain untuk menghabisi Devan. Cakra pun menemukan sebuah tali dan pemberat agar Devan tenggelam dan tidak bisa kembali ke permukaan.

Apakah Baldy dan Reno dapat menyelamatkan Devan?

