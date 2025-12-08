Advertisement
Sinopsis Kau Ditakdirkan Untukku Eps 229: Reno Tak Jadi Menikah dengan Dara?

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 08 Desember 2025 |21:01 WIB
Sinopsis Kau Ditakdirkan Untukku Eps 229: Reno Tak Jadi Menikah dengan Dara?
Kau Ditakdirkan Untukku
A
A
A

JAKARTA - 'Kau Ditakdirkan Untukku' tayang hari ini pukul 21.45 WIB di RCTI Channel 28.Sinetron ini dibintangi oleh Arifin Putra (Devan), Ranty Maria (Alisha), Indra Evans (Cakra), Rendy Septino (Rafa), Sylvia Fully (Dara), Hikmal Abrar (Baldy), Kevin Andrean (Miko), Aliyah Faizah (Michelle) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Alisha ikut menawarkan diri karena merasa berutang budi pada Devan. Dara, meski sedih, merelakan Reno pergi dan memintanya berhati-hati. Lulu juga dititipkan kepada Dara sebelum Reno dan Alisha bergegas pergi. Setelah menaruh mobil sewaan itu, Cakra menghajar Rafa karena tahu Rafa pernah berusaha membunuhnya dengan menabrak menggunakan mobil pickup dan mengambil sample DNA dari Zaki. Rafa pun berpikir kalau Cakra adalah orang yang sangat berbahaya. Di sisi lain, Michelle pulang mendadak ke rumah, membuat Cakra yang baru tiba menjadi panik karena takut ketahuan tidak sakit.

Di venue, Dara, Mae, Nisa, dan Lulu terus menunggu sambil menyambut tamu, tetapi wajah-wajah gugup mereka tidak bisa disembunyikan. Penghulu datang lebih awal dan semakin resah karena mempelai pria belum kembali, bahkan memberikan batas waktu hingga pukul sepuluh. Bisikan tamu mengenai kemungkinan acara gagal membuat Dara semakin tertekan, meski ia tetap berusaha tegar.

Di sisi lain, Reno, Alisha, Baldy, dan Miko menelusuri rekaman CCTV, menemukan mobil hitam tanpa plat yang membawa Devan kabur. Reno kemudian mengerahkan seluruh tim keamanan perusahaan untuk menyisir area lewat CCTV dan relasi keamanan lain untuk mempercepat pencarian. Jejak itu mengarah ke wilayah danau, membuat mereka langsung bergegas ke lokasi sebelum terlambat.

Apakah Devan berhasil ditemukan? Bagaimana nasib prosesi pernikahan Reno dan Dara? Saksikan terus Layar Drama RCTI 'Kau Ditakdirkan Untukku' setiap hari pukul 21.45 WIB di RCTI Channel 28. Pastikan semua LCN aktif di STB semua merk. Scan ulang STB atau TV digital Anda untuk tayangan paling jernih. Jika mengalami gangguan, hubungi Layanan Solusi Digital RCTI melalui chat ke nomor WhatsApp 08569003900.

(kha)

