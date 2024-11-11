Advertisement
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 31

Novita Melieyana , Jurnalis-Senin, 11 November 2024 |11:55 WIB
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 31
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 31. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Sinopsis sinetron Terbelenggu Rindu episode 31 berkisah tentang Ratna yang kembali mengalami demam tinggi. Hal itu membuatnya semakin lemah hingga harus dilarikan Biru ke rumah sakit. 

Dokter kemudian mengumumkan kanker Ratna telah menyebar dan satu-satunya harapan adalah melakukan transplantasi hati. Ratna yang merasa hidupnya tidak lama lagi kemudian mengungkapkan harapannya kepada Biru.

Ratna ingin, putranya itu segera menikahi Amira. Tanpa ragu, Biru menyetujui keinginan terakhir ibunya. Dia pun meminta Amira untuk menunggunya di taman panti dan berencana melamar perempuan itu di sana.

Namun Noah tidak tinggal diam dengan rencana Biru tersebut. Dia tak ingin Biru mendapatkan warisan Haryono. Sementara Amira yang mengetahui kondisi Ratna berjanji akan merawat perempuan itu sepenuh hati.

Noah kemudian menghubungi kaki tangannya, Bang Umar, untuk menggagalkan rencana Biru melamar Amira. Akankah Biru menyadari niat jahat Noah? Saksikan Terbelenggu Rindu selengkapnya di RCTI, setiap hari pukul 18.15 WIB.**

(SIS)

