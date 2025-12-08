Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 70: Detektif Gagal Lacak Penculik Lala, Julian Panik

JAKARTA - 'Cinta Sepenuh Jiwa' tayang hari ini pukul 20.00 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini dibintangi oleh Cut Syifa (Lala), Ibrahim Risyad (Julian), Kenny Austin (Hasbi), Sonya Pandarmawan (Meisya), Cathy Fakandi (Rindi) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Para detektif di Lumen Investigations berusaha melacak mobil penculik Lala, tetapi gagal menemukan data kepemilikan mobil itu. Hal ini membuat Julian panik dan merasa sangat bersalah karena kembali gagal menjaga Lala. Di tengah kekacauan itu, Julian mendapat kabar bahwa Syifa jatuh dan seperti melihat Lala saat perjalanan pulang. Julian pun harus pulang untuk memastikan kondisi Syifa.

Sementara itu, Lala sebenarnya disekap di villa milik Rico. Hasbi berniat menjadikan Lala sandera untuk memaksa Julian menghapus bukti kasus pemukulan terhadap Ardan agar ia terbebas dari Polisi. Hasbi berpura-pura memperlakukan Lala dengan baik, namun terus mengontrol pergerakannya. Rico sendiri bertingkah santai dan misterius.

Julian yang pulang ke rumah mendapati Syifa sudah diperiksa dokter dan tertidur, namun ia sendiri tak bisa beristirahat karena terus menunggu kabar dari Axel. Ponselnya yang hampir mati tak ia sadari, dan akhirnya benar-benar mati saat Lala berhasil menggunakan HP Hasbi untuk menghubunginya. Alhasil, Lala pun menghubungi Ardan, namun Ardan ternyata tengah tertidur. Ternyata, telpon Lala justru diangkat oleh Desi yang langsung panik mendengar Lala diculik. Apa yang akan di lakukan Desi untuk menyelamatkan Lala? Saksikan terus Layar Drama RCTI 'Cinta Sepenuh Jiwa setiap hari pukul 20.00 WIB di RCTI Channel 28. Pastikan semua LCN aktif di STB semua merk. Scan ulang STB atau TV digital Anda untuk tayangan paling jernih. Jika mengalami gangguan, hubungi Layanan Solusi Digital RCTI melalui chat ke nomor WhatsApp 08569003900.

