Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 114

JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Yasmin episode 114 bercerita tentang Rangga yang tak hanya meresmikan proyek kota keluarga Cakradinata namun juga mengumumkan rencana pernikahannya dengan Yasmin.

Pengumuman itu tak hanya menjadi pukulan telak bagi Yasmin, namun juga Romeo. Di tengah kehebohan itu, Nina tiba-tiba memutar rekaman suara antara dirinya dengan Rangga.

Tindakan itu membuat Baskara mengusir Nina. Ia tidak mau memberi kesempatan lagi pada perempuan itu. Yasmin berpura-pura syok mendengar rekaman suara tersebut yang membuat Baskara kasihan padanya.

Rasa kasihan Yasmin semakin besar ketika Baskara tahu perempuan yang akan menjadi menantunya itu adalah putri Yoga dan Ratih. Yasmin kemudian meminta agar pernikahannya dengan Rangga ditunda.

Namun permintaan Yasmin itu membuat Rangga murka. Apa yang akan dilakukan Rangga selanjutnya? Tonton sinetron Cinta Yasmin di RCTI, pada Selasa (5/11/2024), pukul 19.45 WIB.