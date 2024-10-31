Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 108

JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Yasmin episode 108 bercerita tentang Romeo yang berhasil mengambil hasil tes lab Prasetyo. Dari hasil lab itu akhirnya diketahui bahwa pria tersebut sebenarnya tidak pernah kehilangan ingatannya.

Hasil lab Prasetyo itu membuat semua orang terkejut. Baskara kemudian memaksa selingkuhan istrinya itu untuk mengungkap siapa yang menyuruhnya untuk menyingkirkan Romeo. Namun pria itu tak bergeming.

Kesal dengan sikap bungkam Prasetyo, Baskara pun menyeret Prasetyo ke kantor polisi. Namun saat itu, pria tersebut menepis tangan Baskara dan menjadikan Alysa sebagai sandera.

Untuk melarikan diri, Prasetyo kemudian mengancam semua orang dengan menaruh kaca di leher Alysa. Dania dibantu seorang satpam berusaha menghentikan aksi tersebut namun Prasetyo mengancam akan membunuh Alysa.

Prasetyo kemudian membawa Alysa kabur. Namun di tengah perjalanan, pria itu mengganti mobilnya agar tak terdeteksi oleh Baskara. Saat melanjutkan perjalanan, Alysa berusaha merebut setir yang membuat Prasetyo kaget.

Akibatnya, Prasetyo kehilangan kendali dan menabrak pembatas jalan yang membuat Alysa kehilangan kesadaran. Prasetyo kemudian membawa Alysa yang pingsan ke gudang miliknya di tengah hutan.

Semua orang mengejar Prasetyo, Baskara khawatir dan menyalahkan Ajeng. Di sisi lain Dania meminta temannya untuk melacak mobil Prasetyo dan berhasil menemukan keberadaannya. Dania pun memberitahukan hal tersebut ke keluarga Cakradinata.

Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin. (Foto: MNC Media)

Melihat kecakapan Dania bekerja, Romeo yakin, Dania bukan bodyguard biasa. Nathan ternyata juga berhasil melacak keberadaan Prasetyo dari GPS yang ditaruh di ponselnya, namun dia tidak memberitahu siapa pun.

Dania, Nathan, Rangga, Romeo, dan Yasmin menyusuri hutan untuk mencari keberadaan Prasetyo dan Alysa. Namun di tengah pencarian, Yasmir nyaris terperosok yang beruntungnya berhasil diselamatkan Romeo.

Melihat kejadian itu, Rangga justru menyalahkan Yasmin. Kesal pada Rangga, dia pun menyindir Rangga yang tak berbuat apapun saat tunangannya dalam bahaya. Kesal disindir, Rangga kemudian mendorong Romeo.