Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 109

Nabila Febriyanti R , Jurnalis-Jum'at, 01 November 2024 |19:10 WIB
Sinopsis Sinetron <i>Cinta Yasmin</i> Episode 109
Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 109. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Yasmin episode 109 berkisah tentang Prasetyo yang membakar gudang tempat dirinya dan Alysa bersembunyi. Beruntung Alysa bisa menyelamatkan diri namun Prasetyo tertimpa rak.

Dania yang mendengar teriakan Alysa pun segera menyelamatkannya. Sementara Nathan yang syok dengan kebakaran itu kemudian mendesak Alysa untuk mengungkapkan keberadaan Prasetyo.

Meski mendengar suara Pras, namun Nathan tidak berhasil menolong pria itu. Api pun baru berhasil dipadamkan setelah 2 jam. Di puing-puing gudang itu, Alfie menemukan jari Prasetyo yang putus.

Nathan histeris dan marah besar pada keluarga Cakradinata. Baskara kemudian berusaha meyakinkan Nathan bahwa jari itu belum tentu milik Prasetyo. Dia kemudian meminta Alfie untuk menyelidiki DNA Pras pada jari tersebut. 

Setelah menelusuri TKP, anak buah Baskara menegaskan, mereka tidak menemukan jasad Prasetyo sehingga ada kemungkinan dia hangus terbakar di dalam gudang itu.

Hasil tes DNA pada jari yang ditemukan tersebut ternyata benar milik Prasetyo. Di sisi lain, Nathan masih menyimpan rahasia kalau Alysa yang menabrak Pras. Dia akan menggunakan 'kartu' itu untuk menyerang keluarga Cakradinata.

Baskara kesal karena kematian Pras membuat Baskara tidak bisa mengetahui siapa dalang di balik penembakan Romeo. Namun hal itu tak membuat Baskara berhenti curiga pada istrinya. Ajeng. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/06/598/3128710/cinta_yasmin-xDbU_large.jpg
Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 266
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/30/598/3127335/cinta_yasmin-iKP6_large.jpg
Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 262
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/09/598/3120787/cinta_yasmin-LPaG_large.jpg
Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 245
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/02/598/3118682/cinta_yasmin-Hwsb_large.jpg
Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 240
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/09/598/3112105/cinta_yasmin-Y0cK_large.jpg
Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 221
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/02/598/3109916/cinta_yasmin-bHXz_large.jpg
Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 214
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement