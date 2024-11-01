Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 109

JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Yasmin episode 109 berkisah tentang Prasetyo yang membakar gudang tempat dirinya dan Alysa bersembunyi. Beruntung Alysa bisa menyelamatkan diri namun Prasetyo tertimpa rak.

Dania yang mendengar teriakan Alysa pun segera menyelamatkannya. Sementara Nathan yang syok dengan kebakaran itu kemudian mendesak Alysa untuk mengungkapkan keberadaan Prasetyo.

Meski mendengar suara Pras, namun Nathan tidak berhasil menolong pria itu. Api pun baru berhasil dipadamkan setelah 2 jam. Di puing-puing gudang itu, Alfie menemukan jari Prasetyo yang putus.

Nathan histeris dan marah besar pada keluarga Cakradinata. Baskara kemudian berusaha meyakinkan Nathan bahwa jari itu belum tentu milik Prasetyo. Dia kemudian meminta Alfie untuk menyelidiki DNA Pras pada jari tersebut.

Setelah menelusuri TKP, anak buah Baskara menegaskan, mereka tidak menemukan jasad Prasetyo sehingga ada kemungkinan dia hangus terbakar di dalam gudang itu.

Hasil tes DNA pada jari yang ditemukan tersebut ternyata benar milik Prasetyo. Di sisi lain, Nathan masih menyimpan rahasia kalau Alysa yang menabrak Pras. Dia akan menggunakan 'kartu' itu untuk menyerang keluarga Cakradinata.

Baskara kesal karena kematian Pras membuat Baskara tidak bisa mengetahui siapa dalang di balik penembakan Romeo. Namun hal itu tak membuat Baskara berhenti curiga pada istrinya. Ajeng.