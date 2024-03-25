Sinopsis Tukang Bubur Pengen Naik Haji Menjemput Berkah Episode 25 Maret 2024

JAKARTA - Sinopsis Tukang Bubur Pengen Naik Haji Menjemput Berkah episode 25 Maret 2024 berkisah tentang Juanedi yang khawatir Diana tidak akan bisa ikut wisuda karena sedang sakit.

Junaedi kemudian mengungkapkan kekhawatirannya tersebut kepada Syamsul dan pria itu memberikan beberapa saran agar Diana tetap bisa ikut wisuda. Syamsul melihat, Diana sudah berjuang keras agar bisa wisuda.

Sementara itu, Roy yang masih mencurigai Gus Mujidin masih terus menyelidiki pria itu. Saat dia akan masuk ke rumah Mujidin, ibu-ibu teman Maesaroh datang karena ingin berinvestasi namun berhasil dihalaunya.

Maesaroh datang ke rumah Mujidin membawa makanan untuk berbuka puasa. Namun dia harus menelan kekecewaan karena Mujidin sedang berada di mall bersama Laras. Mujidin kesal karena Maesaroh terus menelepon dirinya.

Mujidin membelikan Laras banyak barang termasuk membawanya makan di restoran. Laras senang dan menganggap Mujidin sebagai ayahnya. Sementara Mujidin senang karena berpikir Laras akan segera jatuh ke pelukannya.

Keberadaan Mujidin dan Laras di mall tak sengaja dilihat Marni. Dia kemudian memotret keduanya dan mengirimkan fotonya ke Maesaroh. Mendapat kiriman foto tersebut, Maesaroh kaget, kecewa, dan cemburu.

Rasa cemburu Maesaroh sampai membuat dirinya berkhayal tentang Mujidin. Perubahan sikap Maesaroh membuat Roy bingung. Namun kekecewaan Maesaroh tak lama. Dia justru semakin semangat mendapatkan cinta Mujidin dan mengajaknya menikah di Mekkah.