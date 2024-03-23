Sinopsis Tukang Bubur Pengen Naik Haji Menjemput Berkah Episode 24 Maret 2024

JAKARTA - Sinopsis Tukang Bubur Pengen Naik Haji Menjemput Berkah episode 24 Maret 2024 bercerita tentang Maesaroh cemburu berat dgn Laras akibat diberi Mukena. Hal itu diungkapkan semua pada Yana.

Maesaroh juga cerita pada Yana jika dia suka sama Mujidin. Yana mendukung Maesaroh dengan Mujidin. Namun tidak dengan Roy. Kedekatan Maesaroh dengan Mujidin benar-benar membuat Roy kesal. Roy bahkan mulai merencanakan agar Gus Mujidin bisa terusir dari Kebon Singkong.

BACA JUGA: Sinopsis Tukang Bubur Pengen Naik Haji Menjemput Berkah Episode 23 Maret 2024

Suatu ketika, Opik terlihat membuat Roy, Maesaroh, Mujidin dan Yana resah karena mendadak kesurupan. Mujidin berusaha mengobati dgn segala cara tapi gagal. Merasa terdesak Mujidin beralasan jika dirinya mau obatin Opik dari rumah karena yakin setan di dalam Opik gak mau keluar karena masih ada dirinya di depan Opik.

Benar saja, baru aja Mujidin keluar, Opik sembuh. Hal itu semakin membuat takjub Mae dan Yana. Namun ternyata Opik mengaku sama Roy jika dia hanya pura2 kesurupan. Hal itu membuat Roy semakin curiga siapa Mujidin sebenarnya.