HOME CELEBRITY TV SCOOP

RCTI Beda Resmi Dimulai: Trans formasi Besar untuk Era Hiburan Baru

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Sabtu, 24 Januari 2026 |08:30 WIB
RCTI Beda Resmi Dimulai: Trans formasi Besar untuk Era Hiburan Baru
RCTI Beda Resmi Dimulai: Trans formasi Besar untuk Era Hiburan Baru. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - 26 Januari 2026 menjadi tonggak penting bagi perjalanan RCTI. Pada tanggal tersebut, RCTI resmi memasuki babak baru, sebuah transformasi menyeluruh yang menghadirkan standar hiburan berbeda bagi masyarakat Indonesia.

Lebih dari sekadar pembaruan tampilan, RCTI Beda adalah komitmen untuk menghadirkan pengalaman menonton yang lebih segar, relevan, dan dekat dengan keseharian pemirsa.

RCTI kini hadir dengan semangat baru, cerita baru dan rasa baru.

Apa Makna RCTI Beda?

'Beda' bagi RCTI tak hanya soal visual. Ini adalah perubahan cara RCTI membangun kedekatan dengan penonton melalui konten yang lebih emosional, berani, dan kontekstual dengan kehidupan masyarakat.

RCTI menetapkan standar baru hiburan televisi dengan konten yang berkualitas, dan pendekatan yang semakin relevan lintas generasi.

Transformasi yang Bisa Dirasa Pemirsa

Transformasi RCTI Beda kini bisa dirasakan langsung oleh pemirsa melalui jam tayang program-program unggulan yang kini jadi lebih pasti, hal ini menjadikan RCTI lebih dekat dan mudah diikuti setiap hari.

Pagi hari mulai pukul 05.30 WIB, pemirsa bisa menonton acara infotainment Go Spot, disusul Investigasi Selebriti pukul 09.30 WIB dan Silet pukul 10.30 WIB.

Hiburan, musik, dan update topik terkini hadir konsisten secara live lewat Dahsyat, setiap hari pukul 08.00 WIB.

Memasuki sore hari, RCTI menghadirkan format hiburan yang lebih segar dan relevan: Microdrama pukul 15.30 WIB, dengan cerita drama yang dekat tapi tetap bikin berdebar.

RCTI juga menghadirkan cerita baru yang akan membawa penonton setia makin terhanyut-hanyut. Sinetron Aira akan memulai penayangannya pada 26 Januari 2026, pukul 17.00 WIB.

Memasuki malam hari, pukul 22.00 WIB ditutup dengan Microdrama+ yang menghadirkan drama lebih intens dan panas.

Dengan rasa baru dan konten tayangan yang berkualitas, RCTI hadir sebagai teman setia pemirsa, sekaligus bagian dari rutinitas harian masyarakat Indonesia.

Halaman:
1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
