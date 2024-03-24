Biodata dan Agama Anggi Pratama, Suami Stevie Agnecya yang Disebut Mirip Samuel Rizal

JAKARTA - Biodata dan agama Anggi Pratama akan dibahas dalam artikel ini. Anggi Pratama sendiri merupakan suami dari model sekaligus selebgram Stevie Agnecya yang baru saja meninggal dunia pada Kamis, 21 Maret 2024 malam di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta.

Sampai saat ini, tidak diketahui pasti penyebab dari meninggalnya Stevie Agnesia. Ada yang menyebut lantaran terkena santet, tetapi ada pula yang mengatakan jika mantan istri Samuel Rizal itu mengidap kanker serviks.

BACA JUGA: Biodata dan Profil Suvia Gassanie

Anggi Pratama sendiri merupakan suami sah dari Stevie Agnecya. Dia resmi mempersunting janda dari pemain film Eiffel I'm In Love itu pada Juli 2017.

Beragama Islam, Anggi disebut mampu membawa sang istri untuk menjadi seorang mualaf.

Tak lama setelah resmi menikah dengan Stevie, mereka pun dikaruniai dua orang anak laki-laki. Diantaranya Raffasya Zayn Pratama dan Jorgi Zevino Pratama.

Biodata dan Agama Anggi Pratama (Foto: Instagram/stevieagnecya)



