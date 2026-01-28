Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Cerita Singkat, Emosi Melekat dalam Microdrama RCTI

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Rabu, 28 Januari 2026 |13:30 WIB
JAKARTA - Microdrama RCTI menghadirkan kisah-kisah singkat yang relevan, emosional, dan dekat dengan kehidupan masyarakat masa kini. Beragam genre dari romansa, drama sosial, fantasi, dan komedi, akan tersaji dalam microdrama ini.

Microdrama Kalau Cinta Jangan Gengsi misalnya, tayang hari ini (28/1/2026), pukul 15.30 WIB. Kisahnya tentang Davina, mahasiswi cerdas dari keluarga sederhana yang harus menghadapi perundungan. Hidupnya berubah drastis akibat taruhan dua mahasiswa populer di kampusnya.

Ada pula microdrama 3 Hati 1 Cinta yang siap tayang pada Kamis (29/1/2026), pukul 15.30 WIB. Microdrama satu ini berkisah tentang Juna, mahasiswa miskin yang berjuang menyelamatkan adiknya yang mengidap leukemia.

Alur cerita dipenuhi penyamaran, pergulatan emosional, dan permainan takdir yang menyentuh. Nuansa lebih ringan hadir lewat microdrama Bosku Cintaku yang bakal tayang pada Jumat, 30 Januari 2026, pukul 15.30 WIB.

Mengusung genre komedi perkantoran, microdrama satu ini menggambarkan kisah cinta lokasi antara bos dan karyawannya. Ceritanya dikemas segar, relatable, dan penuh momen menggemaskan khas dunia kerja masa kini.

Bagi Anda pencinta drama fantasi romantis, microdrama Pacar Bayangan akan tayang pada Sabtu (31/1/2026), pukul 15.30 WIB. Ceritanya tentang Alya, seorang penulis yang trauma dengan pengkhianatan mantan kekasihnya.

Sebuah cermin ajaib di rumah tua neneknya kemudian mempertemukannya dengan Kael, makhluk dari dunia bayangan yang hanya bisa dilihatnya. Selanjutnya, ada microdrama Anak dari Masa Depan yang akan tayang pada Minggu, 1 Februari 2026, pukul 15.30 WIB.

Microdrama satu ini menyuguhkan kisah haru berbalut komedi yang bercerita tentang kehadiran seorang anak misterius yang mengaku datang dari masa depan. Dengan plot twist unik, microdrama ini menghadirkan momen lucu sekaligus emosional yang membekas.

 

