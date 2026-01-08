Tak Hanya Baru, Kini Ada yang Beda dari RCTI

Tak Hanya Baru, Kini Ada yang Beda dari RCTI. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - RCTI akan membawa sesuatu yang berbeda ke ruang keluarga Anda. Sebuah perubahan besar tengah disiapkan untuk membawa pengalaman menonton yang semakin segar, relevan, dan menghibur.

Pada 26 Januari 2026, RCTI akan memasuki babak baru yang tak sekadar pembaruan tampilan, namun juga transformasi menyeluruh yang menandai ‘wajah baru’ RCTI. Penasaran? Nantikan informasi detailnya pada 26 Januari mendatang.

Agar menonton lebih nyaman, dengan kualitas gambar stabil dan jernih, pastikan Anda melakukan scan ulang di channel 28. Caranya mudah. Anda cukup mengaktifkan fitur LCN pada set top box (STB), lalu mulailah melakukan scan ulang.

Pengguna TV digital, cukup melakukan scan otomatis. Jika terjadi gangguan dalam proses scan ulang, Anda bisa mengklik bio media sosial @officialrcti.**

(SIS)