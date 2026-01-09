Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Tak Sekadar Baru, Ada Gairah Baru di RCTI

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Jum'at, 09 Januari 2026 |19:30 WIB
Tak Sekadar Baru, Ada Gairah Baru di RCTI
Tak Sekadar Baru, Ada Gairah Baru di RCTI. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - RCTI sedang menyiapkan gebrakan baru yang tak main‑main. Pada 26 Januari 2026, RCTI bakal meluncurkan babak baru yang menjanjikan pengalaman menonton lebih segar, relevan, dan tetap menghibur. 

Transformasi RCTI ini akan menjadi standar hiburan yang tak hanya ‘baru’ tapi juga ‘berbeda’. Detail lengkapnya memang masih dirahasiakan.

Jadi, pastikan Anda mencatat tanggalnya. Bersiaplah dan saksikan RCTI menapaki fase baru yang penuh energi. Tunggu update selanjutnya pada 26 .01. 26!

Siaran digital RCTI dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital.

Untuk pengguna set top box (STB) pastikan fitur LCN sudah dalam posisi on sebelum melakukan scan ulang. Jika masih ada gangguan, klik bio media sosial @officialrcti.**

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/598/3194203/rcti_baru-21El_large.jpeg
Tak Hanya Baru, Kini Ada yang Beda dari RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/598/3175462/emang_boleh-XhVg_large.jpg
Emang Boleh? Program Baru RCTI yang Siap Bongkar Hal Viral dengan Cara Anti-Bosan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/598/3144997/mega_film_tv-6ap5_large.jpg
5 Mega Film TV RCTI untuk Liburan Seru Penuh Tawa, Cinta, dan Horor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/598/3142824/mega_film-gf5G_large.jpg
Shinchan hingga Lukisan Berdarah, Deretan Film Spesial Liburan di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/598/3134481/kartun_rcti-HYBL_large.jpg
3 Kartun Favorit RCTI di Pagi Hari, KIKO hingga Titus the Detective
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/598/3134392/infotainment_rcti-Z6VH_large.jpg
Informasi Dunia Hiburan dan Update Selebriti Terpanas di RCTI
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement