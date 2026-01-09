Tak Sekadar Baru, Ada Gairah Baru di RCTI

Tak Sekadar Baru, Ada Gairah Baru di RCTI. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - RCTI sedang menyiapkan gebrakan baru yang tak main‑main. Pada 26 Januari 2026, RCTI bakal meluncurkan babak baru yang menjanjikan pengalaman menonton lebih segar, relevan, dan tetap menghibur.

Transformasi RCTI ini akan menjadi standar hiburan yang tak hanya ‘baru’ tapi juga ‘berbeda’. Detail lengkapnya memang masih dirahasiakan.

Jadi, pastikan Anda mencatat tanggalnya. Bersiaplah dan saksikan RCTI menapaki fase baru yang penuh energi. Tunggu update selanjutnya pada 26 .01. 26!

Siaran digital RCTI dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital.

Untuk pengguna set top box (STB) pastikan fitur LCN sudah dalam posisi on sebelum melakukan scan ulang. Jika masih ada gangguan, klik bio media sosial @officialrcti.**

(SIS)