HOME CELEBRITY TV SCOOP

Gebrakan RCTI di Awal 2026, Hadirkan Program Microdrama

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Sabtu, 10 Januari 2026 |05:30 WIB
Gebrakan RCTI di Awal 2026, Hadirkan Program Microdrama
Gebrakan RCTI di Awal 2026, Hadirkan Program Microdrama. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Mengawali tahun 2026, RCTI menghadirkan gebrakan baru dengan  menayangkan microdrama. Drama jenis ini menjadi warna baru dengan ceritanya yang singkat, padat, dan relevan.

Rencananya, RCTI akan mulai menayangkan microdrama pada 12 Januari 2026, pukul 15.30 WIB. Kini, Anda bisa menikmati tontonan ringan penuh makna yang cocok dinikmati di sela aktivitas.

Menariknya lagi, microdrama tersebut akan dibintangi oleh deretan aktor ternama dan berbakat. Ceritanya yang kuat dan dekat dengan kehidupan sehari-hari menjadi kekuatan lain program baru ini.

Berikut jadwal microdrama yang akan segera tayang di RCTI:
1.Benci Jadi Bucin - Senin, 12 Januari 2026, pukul 15.30 WIB,
2.⁠Jodoh Ga Ketuker - Selasa, 13 Januari 2026, pukul 15.30 WIB,
3.⁠Garis-Garis Cinta - Rabu, 14 Januari 2026, pukul 15.30 WIB,
4.⁠Pacar Settingan - Kamis, 15 Januari 2026, pukul 15.30 WIB,
5.Dari Jalanan Jadi Tunangan - Jumat, 16 Januari 2026, pukul 15.30 WIB,
6.⁠Mencari Kambing Hitam - Sabtu, 17 Januari 2026, pukul 15.30 WIB,
7.Cinta Lama Belum Kelar - Minggu, 18 Januari 2025, pukul 15.30 WIB.

Dengan durasi singkat namun cerita yang berkesan, program terbaru microdrama RCTI menjadi pilihan tontonan baru yang praktis, menghibur, dan berkualitas.

