Film Agak Laen Raih 3 Juta Penonton Gegara Celetukan Indra Jegel

JAKARTA - Film Agak Laen berhasil menembus angka lebih dari 3,3 juta penonton hanya dalam waktu 10 hari penayangan. Perolehan tersebut jelas membuat film Indonesia mampu menjadi primadona di negeri sendiri.

Mendengar 'Agak Laen' nampaknya sudah begitu akrab di telinga. Pasalnya, Agak Laen dikenal sebagai konten podcast yang digawangi 'empat serangkai' dari dunia Stand Up Comedy, Boris Bokir, Indra Jegel, Bene Dion, dan Oki Rengga.

Di industri perfilman sendiri, nama mereka kian meroket usai muncul dalam film Ngeri Ngeri Sedap. Bahkan, debutnya sebagai sutradara di film ini langsung mengantarkan Bene Dion meraih nominasi di Piala Citra FFI sebagai Sutradara Terbaik.

Oki Rengga kala itu menjadi satu-satunya personel Agak Laen yang tak terlibat dalam proses pembuatan film tersebut. Sehingga rasanya diperlukan untuk membuat film dengan menampilkan empat serangkai ini secara full team dan menjadi pemeran utamanya.

Lantas, seperti apa perjalanan film Agak Laen sebelum akhirnya tayang dan mencuri perhatian masyarakat tanah air? Mulanya, empat serangkai ini seolah sengaja menjebak Ernest Prakasa untuk membantu mewujudkan impian mereka.

Bagaimana caranya? Dengan obrolan santai bersama Ernest sebagai bintang tamu di konten Agak Laen. Negosiasi santai dibalut dengan guyonan keempat punggawa Agak Laen, memunculkan tantangan dari Ernest Prakasa untuk berkomitmen penuh jika menginginkan film Agak Laen terwujud. Negosiasi terus berlanjut dan semakin menjadi-jadi ketika membahas soal target jumlah penonton.

"Berapa penontonnya kalau bikin kalian jadi pemeran utama?" tanya Ernest dikutip dari kanal YouTube Agak Laen Official, Senin (12/2/2024).

Merasa ditantang Ernest, Indra Jegel seolah tak mau kalah. Dengan penuh percaya diri, dia pun menjanjikan bahwa film Agak Laen akan meraih minimal 1 juta penonton. Indra Jegel nampaknya menaruh harapan besar kepada 'Pasukan Bermarga', sebutan untuk pendengar setia podcast Agak Laen.

"Sorry sorry ya Koh, satu juta kugaransi," jawab Indra Jegel mantap.

Ernest Prakasa akhirnya menjabat tangan satu persatu punggawa Agak Laen, tanda kesepakatan untuk menggarap film tersebut. Kesepakatan itu bukan lah omong kosong belaka sebab mereka langsung gerak cepat untuk mewujudkannya.