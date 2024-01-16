Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Menegangkan, Indra Jegel Alami Kejadian Ini saat Syuting Film Agak Laen

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |00:12 WIB
Menegangkan, Indra Jegel Alami Kejadian Ini saat Syuting Film Agak Laen
Indra Jegel di film Agak Laen (Foto: IG Pilem Agak Laen)
A
A
A

JAKARTA - Komika Boris Bokir, Indra Jegel, Bene Dion, dan Oki Rengga menceritakan pengalaman tak terlupakan di balik proses syuting film komedi berjudul Agak Laen yang mereka bintangi.

Hal itu mereka ungkapkan saat menjadi bintang tamu di dalam program Guest Star, di Okezone TV, Senin, (15/1/2024). Salah satunya adalah momen saat Indra Jegel jatuh sakit hingga harus mendapatkan bantuan medis.

Menegangkan, Indra Jegel Alami Kejadian Ini Saat Syuting Film Agak Laen

Alih-alih sembuh dari sakitnya, tangan Indra Jegel justru sempat membiru karena tim medis sempat mengalami kesulitan saat memasang jarum suntik infus ke tangan komika asal Binjai, Sumatera Utara itu.

“Jadi pas proses shooting itu si Indra Jegel sempat sakit, terus harus diinfus lah di lokasi shooting. Karena dia demam,” ujar Oki Rangga.

“Yang namanya diinfus kan harus masukin jarum tuh, dan nyari urat nadi, dicoba tuh kanan kiri, kanan kiri, nggak nemu, sampai akhirnya nggak jadi diinfus karena nggak dapet urat nadinya,” sambungnya.

“Iya, sampai biru tangannya,” timpal Bene Dion.

“Sehat kaga, nambah sakit iyee,” balas Oki.

“Jadi itu bukan kejadian menakutkan, tapi malah jadi kejadian menegangkan,” lanjut Boris Bokir.

Halaman:
1 2
