HOME CELEBRITY MOVIE

Agak Laen Jadi Film Indonesia Pertama di 2024 yang Tembus 3 Juta Penonton

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 12 Februari 2024 |06:08 WIB
<i>Agak Laen</i> Jadi Film Indonesia Pertama di 2024 yang Tembus 3 Juta Penonton
Agak Laen jadi film Indonesia pertama di 2024 yang tembus 3 juta penonton (Foto: Instagram/imajinari.id)
A
A
A

JAKARTA - Film Agak Laen membawa angin segar bagi industri perfilman Indonesia untuk membuka tahun 2024 ini. Pasalnya, film besutan sutradara Muhadkly Acho ini menembus angka lebih dari 3,3 juta penonton hanya dalam waktu 10 hari penayangan.

Dari 18 film Indonesia yang tayang di tahun 2024 ini, Agak Laen berhasil menjadi film pertama yang meraih angka 3 juta penonton. Film lainnya paling banyak hanya mampu meraih lebih dari satu juta penonton, yakni film Ancika : Dia yang Bersamaku 1995.

Bahkan, Agak Laen hanya butuh 4 hari untuk mengumpulkan 1 juta penonton dan hanya 8 hari untuk mencatatkan rekor sebagai film Indonesia pertama yang berhasil menembus 2 juta penonton di tahun 2024.

Agak Laen pun menjadi primadona di momen libur panjang yang berlangsung sejak 8 Februari 2024. Kala itu Agak Laen ditonton 503 ribu orang dalam sehari. Hingga puncaknya di hari ke-10 penayangan atau tepat di Hari Imlek, Agak Laen berhasil membuat 506 ribu penonton memenuhi bioskop untuk tertawa bersama.  

Film Agak Laen

Agak Laen jadi film Indonesia pertama di 2024 yang tembus 3 juta penonton (Foto: Dok. Imajineri)

"Untuk kedua kalinya, tembus 500 ribu lebih penonton dalam sehari. Ini mau sampe berapa ya kira-kira?" tulis Ernest Prakasa dikutip dari unggahan di Instagram pribadinya @ernestprakasa, Senin (12/2/2024).

Rekor demi rekor terus dipecahkan oleh film Agak Laen. Sebuah prestasi membanggakan dari Imajinari yang karya debutnya 'Ngeri Ngeri Sedap' sukses bikin heboh hingga berhasil menembus angka 2,8 juta penonton.

Agak Laen ternyata berhasil menjadi film Indonesia original terlaris sepanjang massa. Film original berarti menjadi film skenario asli, bukan adaptasi atau sekuel. Sebelumnya, rekor ini dipegang oleh film Air Mata Diujung Sajadah yang meraih 3,1 juta penonton.

"AGAK LAEN resmi jadi film Indonesia "Skenario Asli" (bukan adaptasi/sekuel) terlaris sepanjang masa!

Telusuri berita celebrity lainnya
