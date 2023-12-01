Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Trailer Film Siksa Neraka Dirilis, Intip Adegan Sadisnya

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |01:03 WIB
Trailer Film Siksa Neraka Dirilis, Intip Adegan Sadisnya
Film Siksa Neraka (Foto: ist)
JAKARTA - Film Siksa Neraka akan tayang pada 14 Desember 2023. Sebelum tayang, film produksi Dee Company memperlihatkan trailer yang cukup menyita perhatian publik.

Film Siksa Neraka menghadirkan gambaran yang menyita perhatian calon penonton. Maka dari itu, CGI dalam film ini menjadi penting.

"Visual neraka membutuhkan sentuhan yang detail, karena kami ingin memberikan terapi kejut bagi penonton. Hampir semua siksaan mengerikan di dalam komik, divisualkan ke dalam film," ujar Produser Dheeraj Kalwani.

"Mungkin yang paling sulit dalam pembuatannya adalah ketika para penghuni neraka dimasukkan dalam lautan Lava, serta di dibunuh dan disantap binatang-binatang beracun raksasa," tegasnya.

Kiesha Alvaro yang menjadi bintang film Siksa Neraka. Ia mengaku antusias dengan film garapan sutradara Anggy Umbara tersebut.

"Antusiasme penonton menantikan film ini sama kayak antusiasme aku menanti penayangan film Siksa Neraka," pungkasnya.

Diketahui, Siksa Neraka dibintangi Kiesha Alvaro, Ratu Sofya, Astri Nurdin, Ariyo Wahab, Rizky Fachrel, Nayla D. Purnama, dan Slamet Raharjo. Siksa Neraka menghabiskan biaya produksi kurang lebih Rp 5 miliar. CGI di film ini, menurut sutradara Anggy Umbara adalah film yang paling banyak menyedot biaya editing.

Dalam teaser trailer dan poster Siksa Neraka, tergambar setidaknya ada 6 jenis hukuman yang terlihat menyakitkan. Siksaan itu adalah mata dicolok, punggung disetrika,digigit kalajengking, lidah dipaku, lidah digergaji, dan tangan digergaji.

"Tentu penggemar komik tidak akan lupa gambaran lidah digunting. Dosa apa yang menyebabkan lidah digunting? Semua ada jawabannya di film Siksa Neraka," kata Anggy Umbara.

