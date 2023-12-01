Sinopsis Film Acts of Violence, Bruce Willis Hancurkan Mafia Perdagangan Orang

JAKARTA - Sinopsis film Acts of Violence akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Film Acts of Violence adalah sebuah film aksi thriller Amerika Serikat tahun 2018 yang disutradarai oleh Brett Donowho.

Film ini dibintangi oleh Bruce Willis, Cole Hauser, Shawn Ashmore, Ashton Holmes, Melissa Bolona, Sophia Bush, dan Mike Epps. Film ini ditulis oleh Nicolas Aaron Mezzanatto.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan 0% berdasarkan 13 ulasan, dengan rating rata-rata 2,6/10.

Sinopsis Film Acts of Violence

Film ini berfokus pada kehidupan McGregor bersaudara. Dua dari saudara tersebut, Deklan dan Brandon, telah berdinas di militer dan memiliki keahlian dalam senjata. Yang termuda di antara mereka, Roman, bertunangan dengan pacar masa kecilnya, Mia. Sementara Deklan traumatis oleh masa lalunya dan Brandon memiliki keluarga yang harus diurus, Mia dan Roman berpesta sebelum pernikahan mereka.

Selama pesta bujangan Mia, ia menghina dua preman, Vince dan Frank, yang bekerja sebagai pedagang seks untuk seorang bos lokal bernama Max Livingston. Mereka menculiknya dari klub dan membawanya kepada bos mereka.

Sementara itu, Detektif James Avery dengan tekun mencoba mengumpulkan bukti terhadap Max Livingston namun gagal menemukan hal yang sah. Korupsi yang ada dalam departemen polisi membuatnya terikat.

Sebelum diculik, Mia meninggalkan pesan suara untuk Roman yang menjelaskan situasinya. Roman menelepon Deklan dan meminta bantuan. Deklan membuat panggilan 911 dan mencoba menyerbu sebuah rumah di mana ia curiga Mia ditahan, namun Mia tidak ada di sana.