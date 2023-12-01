Film Furiosa: A Mad Max Saga Rilis Mei 2024, Aksi Menegangkan Anya Taylor Joy dan Chris Hemsworth

Film Furiosa: A Mad Max Saga bakal rilis Mei 2024. (Foto: IMDB)

AMERIKA - Rumah produksi, Warner Bros merilis trailer terbaru film Furiosa: A Mad Max Saga. Furiosa ini merupakan sekuel dari film Mad Fury yang rilis pada tahun 2015 lalu.

Dalam trailer ini, Warner Bros memberi kejutan dengan munculnya artis Hollywood, Anya Taylor Joy yang turut bermain dalam Furiosa. Anya Taylor Joy beradu akting dengan aktor, Chris Hemsworth di film ini.

Trailer berdurasi dua menit 26 detik ini dibuka dengan sosok Anya yang terdampar di sebuah gurun dengan sepeda motornya.

Trailer ini memberikan first look dari Anya yang memerankan karakter Imperator Furiosa versi muda.

Trailer tersebut juga menampilkan sejumlah adegan dalam latar waktu post-apocalyptic yang juga menceritakan masa lalu dari sosok Imperator Furiosa.