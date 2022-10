JAKARTA – Film produksi MNC Pictures, Ranah 3 Warna berhasil meraih penghargaan National Winner dari Asian Academy Creative Awards 2022. Film itu sekaligus menjadi perwakilan Indonesia dalam tiga kategori penghargaan dalam ajang tersebut.

Tiga kategori itu adalah Best Feature Film, Best Actor in a Supporting Role (Arbani Yasiz), dan Best Direction Fiction (Guntur Soeharjanto). Dengan begitu, film tersebut akan maju menjadi nominasi untuk tingkat Asia Pasifik, pada Desember mendatang.

Film bergenre drama arahan sutradara Guntur Soeharjanto tersebut diadaptasi dari novel trilogi populer berjudul serupa yang dirilis Ahmad Fuadi pada 2009. Kisahnya tentang perjuangan Alif Fikri untuk meraih impiannya.

Tak hanya menguras emosi dan air mata, film ini sarat akan pesan moral yang memberikan motivasi dan inspirasi bagi penonton tentang perjuangan hidup, karier, masa depan, hingga percintaan.

“Terima kasih kepada semua pihak yang memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada saya. Hal ini menjadi pengalaman luar biasa bagi saya,” tutur Arbani Yasiz, salah satu aktor utama dalam film tersebut.

Di lain pihak, Guntur Soeharjanto selaku sutradara Ranah 3 Warna mengaku, dari awal sudah jatuh cinta pada pesan yang diusung film tersebut. Hal yang paling disorotinya adalah tentang bagaimana film itu mengajarkan kesabaran. “Ini merupakan berita sangat membahagiakan bagi saya dan seluruh tim ketika film ini diterima dengan baik oleh penonton, bahkan menjadi pemenang nasional dalam ajang penghargaan internasional,” ungkap sang sutradara. Titan Hermawan, Direktur Utama MNC Pictures mengatakan, film Ranah 3 Warna membuat publik semangat untuk bermimpi. Kerja keras tim berbuah manis dengan kemenangan film ini di ajang Asian Academy Creative Awards 2022. “Semoga film ini bisa memenangkan tahap selanjutnya dalam ajang bergengsi ini,” tutur Titan berharap. Sekadar informasi, Asian Academy Creative Awards merupakan ajang bergengsi bagi insan perfilman sekaligus apresiasi karya kreatif mencakup disiplin teknis lintas platform, termasuk televisi, digital, mobile, hingga streaming.*