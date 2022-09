JAKARTA - Presenter Edric Tjandra mengaku sempat beberapa kali mengenalkan pria kepada sang sahabat, Luna Maya. Namun sayangnya, tak satupun dari pria-pria tersebut yang mampu meluluhkan hatinya.

“Luna memang punya selera yang beda. Intinya, kalau memang belum jodoh enggak akan terealisasi,” kata sang presenter seperti dikutip dari channel YouTube KH Infotainment, pada Minggu (4/9/2022).

Edric Tjandra juga menanggapi rumor yang mengatakan bahwa sahabatnya itu sudah memiliki tambatan hati baru. Dia mengungkapkan, hingga kini aktris Suzanna: Bernapas dalam Lumpur itu masih berstatus jomblo.

“Kalau yang dekat sebagai pacar, setahuku sih belum ada ya. Dia masih sendiri. Didoakan saja. Kami sebagai sahabat pun selalu mendoakan agar dia mendapatkan pria terbaik yang menyayanginya,” tuturnya.

BACA JUGA: Genap Berusia 39 Tahun, Luna Maya Punya Target Belum Tercapai?

BACA JUGA: BTP dan Puput Pamer Kemesraan, Netizen: Ahok Jadi Bucin

Edric Tjandra juga tak mempermasalahkan jika Luna Maya merahasiakan kekasih barunya. “Ya bagus dong kalau memang benar Luna bilang sudah ada yang sedang dekat dengannya . Tapi kalau ada yang dekat kan enggak harus diumbar ke publik kan.”

Luna diketahui merayakan ulang tahunnya yang ke-39, pada 26 Agustus silam. Dalam unggahannya di Instagram kala itu, dia mengaku, akan menjalani usia barunya dengan lebih bijak dan sabar.

“39, I am ready for whatever life and it’s rainbow ahead (Aku siap dengan apapun jalan hidup dan warnanya ke depan),” ujar Luna Maya dalam unggahan tersebut.*

BACA JUGA: Jenguk Anak di Rumah Nathalie Holscher, Sule: Kapan Nginap di Tambun?

BACA JUGA: 6 Artis Indonesia yang Jarang Mandi, Nomor 3 Mengaku Bisa Sakit Kepala