Tak Ingin Buru-Buru soal Momongan, Luna Maya: Fokus ke Hubungan Dulu (Foto: IG Luna Maya)

JAKARTA - Luna Maya tak terburu-buru soal momongan setelah resmi menikah dengan Maxime Bouttier pada Selasa (7/5/2025). Aktris kelahiran Denpasar ini menegaskan bahwa dirinya ingin lebih dulu membangun fondasi pernikahan yang kuat bersama sang suami sebelum masuk ke fase sebagai orang tua.

Sempat menjalani proses pembekuan sel telur (freeze egg), Luna mengungkap saat ini dirinya tengah menjalani tahap pemulihan. Ia menyebut progresnya sudah berjalan setengah jalan.

“Progresnya baru 50 persen lah,” ujar Luna saat ditemui di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (17/7/2025).

Tak hanya Luna, Maxime pun sepakat untuk tidak buru-buru memiliki anak. Namun begitu, pasangan ini tetap terbuka jika memang diberi kepercayaan lebih cepat.

“Masih nggak hamil ya guys, aku belum mau. Ya kalau dikasih, saya tidak menunda. Tapi kalau saya boleh memilih, maunya tahun ini fokus ke hubungan sama kerjaan dulu. Fokusnya tahun depan aja untuk program kehamilan,” jelas Luna.