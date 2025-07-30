Malam Ini, Resepsi Luna Maya dan Maxime Bouttier Digelar

JAKARTA - Luna Maya dan Maxime Bouttier akan menggelar resepsi pernikahan mereka di Four Seasons Hotel Jakarta pada Rabu (30/7/2025). Acara ini sekaligus menjadi penutup dari seluruh rangkaian pernikahan pasangan selebriti tersebut.

Kabar ini disampaikan langsung oleh Maxime Bouttier. Ia mengatakan momen spesial ini bisa disaksikan secara langsung oleh publik melalui kanal YouTube milik Luna Maya.

“Kalian juga nanti bisa nonton live di YouTube Luna tanggal 30 Juli 2025. Aku dan Luna akan adakan resepsi pernikahan terakhir kami,” ujar Maxime saat ditemui di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat.

Malam Ini, Resepsi Luna Maya dan Maxime Bouttier Digelar (Foto: IG Luna Maya)

Maxime menegaskan resepsi di Jakarta ini merupakan acara pamungkas sebelum mereka berdua menikmati masa bulan madu.