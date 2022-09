JAKARTA - Makeup artist Clerence Victoria mengungkapkan pengalamannya mendandani keluarga Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok dalam sebuah proyek pemotretan, pada akhir Agustus silam.

Dalam unggahannya, Clerence membagikan delapan foto mesra antara Ahok dan sang istri, Puput Nastivi Devi. “Pagi-pagi, aku dan tim sudah tiba dan siap merias keluarga bapak @basukibtp dan ibu @btpnd,” ujarnya membuka cerita.

Pemilik Victoria Makeup Atelier itu mengungkapkan, saat itu Ahok sedang membaca Alkitab dan berdoa. Dia mengaku terharu, melihat bagaimana mantan wakil gubernur Jakarta itu begitu melibatkan Tuhan dalam kehidupannya.

“Hubungan beliau dengan Tuhan membuat dia tetap berada dalam lindungan Tuhan. Dia dipakai Tuhan dengan begitu luar biasa. Saya pribadi tahu betul konsekuensi yang harus bayar saat melakukan hal yang tidak benar,” tuturnya lagi.

Tak hanya itu, Clerence Victoria juga mengungkapkan kesannya tentang sosok Puput Nastiti Devi. Dia menilai, perempuan dua anak tersebut merupakan pribadi dan istri yang lemah lembut dan tenang.

Clerence Victoria pada penutup unggahannya memuji Puput dengan menuliskan, “You are such a great woman, behind the great man (Kamu seorang perempuan hebat, di belakang pria luar biasa).”

Unggahan sang MUA tersebut kemudian ramai dikomentari warganet, termasuk beberapa rekan artis. Sebut saja Audy Item yang memuji kecantikan Puput. “@btpnd cantik banget,” tuturnya di kolom komentar.

Bunga Zainal juga berkomentar, “Ibu @btpnd yang paling lembut dan menyenangkan. Sehat terus dan bahagia selalu bersama keluarga kecilmu.” Akun @reynildaolivia menambahkan, “Pah Ahok jadi sebucin ini.”*

