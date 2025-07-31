Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Edric Tjandra Bongkar Souvenir Resepsi Luna Maya dan Maxime Bouttier, Ada Mesin Kopi Jutaan Rupiah

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 31 Juli 2025 |08:01 WIB
Edric Tjandra Bongkar Souvenir Resepsi Luna Maya dan Maxime Bouttier, Ada Mesin Kopi Jutaan Rupiah
Edric Tjandra Bongkar Souvenir Resepsi Luna Maya dan Maxime Bouttier, Ada Mesin Kopi Jutaan Rupiah
JAKARTA – Resepsi pernikahan Luna Maya dan Maxime Bouttier yang digelar pada Rabu 30 Juli 2025 di Jakarta menyisakan banyak cerita menarik. Salah satunya soal souvenir mewah yang dibagikan kepada para tamu undangan.

Melalui unggahan di Instagram, Edric Tjandra membongkar isi souvenir yang diberikan dalam acara tersebut. Ia memperlihatkan isi goodie bag yang ternyata berisi barang-barang mahal, termasuk sebuah mesin kopi lengkap dengan kopi dan cangkirnya.

“Total menurut gue ini semuanya sekitar Rp10 jutaan,” ujar Edric sambil memperlihatkan isi tas yang diterima para tamu.

Luna Maya
Ide ini berasal dari Luna Maya sendiri. Ia merasa memberikan biji kopi saja tidak cukup, sehingga memutuskan untuk melengkapinya dengan mesin kopi.

