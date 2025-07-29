Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Luna Maya dan Maxime Bouttier Bakal Bulan Madu ke Italia usai Resepsi di Jakarta

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 29 Juli 2025 |14:30 WIB
Luna Maya dan Maxime Bouttier Bakal Bulan Madu ke Italia usai Resepsi di Jakarta
Luna Maya dan Maxime Bouttier Bakal Bulan Madu ke Italia usai Resepsi di Jakarta. (Foto: Instagram/@lunamaya)
JAKARTA - Resepsi pernikahan Maxime Bouttier dan Luna Maya akan digelar di sebuah hotel mewah di Jakarta, pada 30 Juli 2025. Maxime mengaku, persiapan resepsi pernikahan mereka mencapai 70 hingga 80 persen.

“Kalian bisa menonton resepsinya lewat Live di channel YouTube Luna Maya. Ini akan menjadi resepsi pernikahan kami yang terakhir,” ungkap aktor berdarah Perancis itu saat ditemui di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, pada Selasa (29/7/2025). 

Luna Maya dan Maxime Bouttier
Luna Maya dan Maxime Bouttier Bakal Bulan Madu ke Italia usai Resepsi di Jakarta. (Foto: Instagram/@lunamaya)

Setelah resepsi, aktor 32 tahun itu mengaku, dirinya dan sang istri akan berangkat bulan madu ke Italia, pada Agustus mendatang. “Setelah resepsi di Bali, kami belum honeymoon dan sekarang mau resepsi lagi,” katanya.

Di lain pihak, Luna Maya mengungkapkan, resepsi pernikahan di Jakarta digelar karena banyak teman dan kolega yang ‘protes’ karena tidak diundang saat acara di Bali. Karena itu, dia memastikan, resepsi pernikahan di Jakarta akan jauh lebih besar dibandingkan di Bali.

“Karena kali ini, kami mengundang teman dan rekan kerja yang enggak diundang di Bali. Jadi kami ingin merayakan kebahagiaan kami dengan teman-teman di Jakarta,” ungkapnya menambahkan.*

(SIS)

