HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Luna Maya dan Maxime Bouttier Gelar Resepsi di Jakarta 

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 29 Juli 2025 |12:46 WIB
Luna Maya dan Maxime Bouttier Gelar Resepsi di Jakarta 
Luna Maya dan Maxime Bouttier Gelar Resepsi di Jakarta (Foto: IG Luna Maya)
A
A
A

JAKARTA - Pasangan selebriti Luna Maya dan Maxime Bouttier akan menggelar resepsi pernikahan mereka di Jakarta pada Rabu (30/7/2025). Acara istimewa ini rencananya berlangsung di sebuah hotel mewah dan menjadi penutup rangkaian pernikahan mereka yang sebelumnya digelar di Bali.

Maxime Bouttier mengonfirmasi kabar ini saat ditemui di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Ia juga mengumumkan resepsi tersebut akan disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube resmi Luna Maya.

"Kalian bisa nonton live di YouTube Luna tanggal 30 Juli 2025. Ini jadi resepsi terakhir kami," ujar Maxime.

Rahasia Luna Maya Tampil Pangling dan Awet Muda di Hari Pernikahan, Ternyata Lakukan Ini!
Luna Maya dan Maxime Bouttier Gelar Resepsi di Jakarta

Menurut Maxime, setelah menggelar resepsi ini, ia dan Luna berencana langsung berbulan madu. Ia mengaku sudah cukup lelah karena sejak menikah di Bali, keduanya belum sempat beristirahat.

Halaman:
1 2 3
