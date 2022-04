JAKARTA - Film Oma The Demonic karya rumah produksi Unicron Pictures diisi sederet artis ternama Indonesia seperti Jajang C Noer, Diah Permatasari, dan Karina Nadila. Diisi artis top Indonesia, sutradara film Oma The Demonic, Joel Fadly mengaku optimis.

"Optimisme tinggi mengingat penggemar film horor lokal masih sangat besar jumlahnya terutama di daerah-daerah. Bahkan, banyak komunitas penyuka film horor di Indonesia. Film Oma ini tidak seperti film horor lainnya, alur dan jalinan ceritanya cukup kuat yang tidak hanya sekedar mengandalkan jump scare tapi juga kekuatan logika cerita," terang Joel Fadly.

Didukung dengan akting aktris Jajang C Noer yang sudah banyak memenangi Penghargaan film baik nasional maupun internasional. Juga aktris senior Diah Permatasari maupun aktris muda berbakat, Karina Nadila yg pernah memenangi penghargaan sebagai best supporting actrees pada piala Maya tahun 2012. "Saya yakin film ini memiliki kualitas yang sangat bagus dan sangat layak menjadi tontonan" tutupnya.

Film Oma The Demonic menceritakan tentang kisah Fiona yang tinggal bertiga dengan ibu dan adiknya setelah meninggalnya ayahnya. Fiona sendiri sudah lama sekali tidak bertemu Omanya. Konflik yang terjadi antara Ibu dan Omanya sejak meninggalnya mendiang ayahnya membuat mereka tidak pernah Saling mengunjungi dan menyapa lagi.

Fiona mengalami mimpi buruk beberapa hari terakhir. Semua mimpinya seolah mengarahkan ke sebuah pesan untuk mengunjungi rumah Omanya. Kejadian demi kejadianpun membuat Fiona penasaran untuk mengunjungi rumah Omanya. Seusai kuliah, Fiona mengajak sahabatnya Luna dan Jeff, kekasih Luna, menemaninya mengunjungi rumah Oma.

Di tengah perjalanan, mereka mengalami kecelakaan yang menyebabkan mobil mereka rusak sehingga harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Sesampainya di rumah Oma, mereka melihat pagar rumah itu dalam kondisi digembok dan semua jendela rumah ditutup rapat dengan papan yang dipaku.. Walaupun sempat heran, namun ternyata mereka menemukan Oma masih tinggal dirumah itu.

Karena hari sudah malam, mereka memutuskan untuk menginap di rumah Oma. Semakin malam semakin banyak keanehan yang terjadi di rumah Oma. Jeff pun juga mengalami hal yang sama bahkan hingga kesurupan. Sampai akhirnya Luna dan Fiona memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah Oma guna mencari bantuan. Mereka berdua terus berjalan tanpa arah sampai dijumpainya kerumunan penduduk tepat di lokasi mobil mereka mengalami kecelakaan. Keganjilan terjadi yakni tidak ada seorangpun yang dapat melihat keberadaan Fiona dan Luna.

Film Oma The Demonic, akan tayang serentak di Indonesia pada tanggal 21 April 2022.

