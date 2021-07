SEOUL - Aktris Im Soo Hyang dikabarkan akan comeback berakting di layar kaca lewat drama remake, Jane the Virgin. Kabar itu kemudian dikonfirmasi FNC Entertainment lewat keterangan resminya.

“Dia mendapat tawaran untuk membintangi Jane the Virgin. Dia cukup optimistis dengan proyek ini,” ujar agensi sang aktris seperti dikutip dari Allkpop, pada Selasa (6/7/2021).

Versi remake ini akan berkisah tentang si karakter utama yang bersumpah untuk tetap menjaga keperawanannya sampai menikah. Namun seorang dokter melakukan kesalahan dan melakukan inseminasi padanya saat melakukan pemeriksaan rutin.

Jika Im Soo Hyang menerima tawaran ini maka proyek tersebut akan menjadi drama terbarunya setelah membintangi When I was the Most Beautiful yang ditayangkan MBC pada 2020.*

