Drama Baru Lee Jae Wook dan Shin Ye Eun Tayang 1 Juni 

SEOUL - ENA resmi mengumumkan Lee Jae Wook dan Shin Ye Eun akan menjadi pemeran utama dalam drama medis-romance berjudul Doctor on the Edge. Drama itu juga akan dibintangi oleh Lee Soo Kyung, Hong Min Gi, dan Kim Yoon Woo.

Tim produksi ENA mengatakan, drama garapan sutradara Lee Myung Woo dan penulis skenario Kim Ji Soo tersebut akan tayang perdana pada 1 Juni 2026. Selanjutnya, drama itu akan mengisi slot tayang setiap Senin dan Selasa, pukul 22.00 KST. 

Series Doctor on the Edge diadaptasi dari webtoon berjudul serupa dan berkisah tentang Do Ji Ui, seorang dokter umum yang ditempatkan di pulau terpencil bernama Pyeondongdo. 

Penempatan itu tak mudah baginya karena Ji Ui memiliki trauma terhadap laut yang membuatnya selalu menghindari pantai. Namun di pulau itu, dia bertemu Yuk Ha Ri, seorang perawat yang memiliki banyak rahasia. 

Ha Ri membuat Ji Ui mengalami banyak hal yang tak pernah dia lakukan sebelumnya. Perlahan, Ji Ui belajar tentang makna hidup dan cinta bersama Ha Ri di pulau tersebut. 

Aktor Hong Min Gi berperan sebagai dokter Hyun Chi Yeon, Lee Soo Kyung menghidupkan karakter Um Jung Sun, seorang perawat sekaligus warga asli Pulau Pyeondongdo. Sementara Kim Yoon Woo menjadi Yong Ju Cheon, seorang dokter pengobatan tradisional Korea. 

 

