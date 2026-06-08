Rano Karno Akui Sempat Tolak Menonton Ghost in the Cell: Saya Ini Penakut

JAKARTA - Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno menghadiri acara nonton bareng film Ghost in the Cell yang digelar di Metropole XXI, Kompleks Megaria, Jakarta Pusat, pada Minggu (7/6/2026).

Rano mengaku, sempat berdebat dengan istrinya, Dewi Indriati, sebelum menonton film arahan Joko Anwar tersebut. “Jujur, saya ini sebenarnya salah satu orang yang tidak suka film horor karena saya ini penakut,” katanya.

Aktor senior itu menambahkan, “Film pertama dia yang saya tonton itu Penyerbuan Bukit Duri. Film itu luar biasa! Tapi kalau Ghost in the Cell saya awalnya enggak mau nonton karena enggak suka horor. Tapi istri saya bilang filmnya lucu.”

Rekomendasi sang istri akhirnya membuat Rano Karno tertarik untuk menonton film Ghost in the Cell. Sejak tayang pada 16 April 2026, film tersebut sudah ditonton lebih dari 3,5 juta penonton di box office Tanah Air.

Rano Karno Akui Sempat Tolak Menonton Ghost in the Cell: Saya Ini Penakut. (Foto: Okezone)

“Yang luar biasa, ini film juga mencatat pencapaian internasional dengan hak distribusi telah terjual di 148 negara. Menurut saya, ini prestasi luar biasa yang layak diapresiasi," tuturnya menambahkan.

Di lain pihak, penyanyi Once Mekel mengungkapkan, acara nonton bareng film Ghost in the Cell itu merupakan bentuk apresiasi terhadap karya anak bangsa sekaligus memperingati hari kelahiran Bung Karno, pada 6 Juni 1901.*

(SIS)

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