Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Drama Baru Hwang In Yeop dan Hyeri Siap Tayang Bulan Depan

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 04 Juni 2026 |11:30 WIB
Drama Baru Hwang In Yeop dan Hyeri Siap Tayang Bulan Depan
Drama Baru Hwang In Yeop dan Hyeri Siap Tayang Bulan Depan. (Foto: ENA)
A
A
A

SEOUL - ENA mengumumkan jadwal tayang proyek terbaru Hwang In Yeop  dan Lee Hyeri dengan merilis sederet foto pembacaan skenario perdana drama bertajuk Dream to You tersebut.

Skenario drama komedi romantis ini ditulis oleh Jung Eun Bi yang sebelumnya menggarap skrip series populer Goblin, Dream to You, dan Doom at Your Service. Kisahnya tentang Woo Soo Bin (Hwang In Yeop), yang memulai debut gemilang sebagai sutradara film. 

Dream to You (ENA)
Drama Baru Hwang In Youp dan Hyeri Siap Tayang Bulan Depan. (Foto: ENA)

Berkat film debut tersebut, Woo Soo Bin meraih penghargaan di berbagai festival film di berbagai negara. Sebelum kembali ke Korea Selatan, dia bertemu dengan Joo Yi Tae (Lee Hyeri), seorang reporter wanita yang tengah merasakan kekosongan dalam hidupnya. 

Sebelum menjadi reporter, Yi Tae ternyata bercita-cita menjadi sutradara film. Namun setelah bertemu dengan Woo Soo Bin, dia memberanikan diri untuk kembali bermimpi menjadi sutradara setelah lama dilupakannya.  

Di lain pihak, Lee Yul Eum berperan sebagai Oh Ha Na, aktris ternama yang mendapat sorotan sejak kelahirannya. Hal itu membuatnya tak pernah berani untuk bermimpi. Sementara itu, Baek Sung Chul berperan sebagai Shim Yoo Geon, aktor cilik yang bermimpi menjadi Takeshi Kaneshiro Korea.

Dream to You (ENA)
Drama Baru Hwang In Yeop  dan Hyeri Siap Tayang Bulan Depan. (Foto: ENA)

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/19/206/3219318/sooyoung-RhDH_large.jpg
Choi Sooyoung Digaet Bintangi Drama Akhir Pekan I Went to School
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/29/206/3215320/doctor_on_the_edge-cr7R_large.jpg
Drama Baru Lee Jae Wook dan Shin Ye Eun Tayang 1 Juni 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/27/206/3215020/kim_jae_won-F14C_large.jpg
Yumi's Cells 3 Sukses, Kim Jae Won Digaet Bintangi Dog Flowers
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/17/206/3212988/the_wonderfools-x6TX_large.jpg
The WONDERfools, Drama Baru Cha Eun Woo dan Park Eun Bin Siap Tayang Bulan Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/15/206/3212563/ryu_jun_yeol-UNMR_large.jpg
Ryu Jun Yeol Digaet Bintangi Drama Adaptasi Webtoon Outback
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/11/206/3211841/perfect_crown-z5Lv_large.jpg
Chemistry IU dan Byeon Woo Seok Klop, Rating Episode Perdana Perfect Crown Solid!
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement