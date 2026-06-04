Drama Baru Hwang In Yeop dan Hyeri Siap Tayang Bulan Depan

Drama Baru Hwang In Yeop dan Hyeri Siap Tayang Bulan Depan. (Foto: ENA)

SEOUL - ENA mengumumkan jadwal tayang proyek terbaru Hwang In Yeop dan Lee Hyeri dengan merilis sederet foto pembacaan skenario perdana drama bertajuk Dream to You tersebut.

Skenario drama komedi romantis ini ditulis oleh Jung Eun Bi yang sebelumnya menggarap skrip series populer Goblin, Dream to You, dan Doom at Your Service. Kisahnya tentang Woo Soo Bin (Hwang In Yeop), yang memulai debut gemilang sebagai sutradara film.

Drama Baru Hwang In Youp dan Hyeri Siap Tayang Bulan Depan. (Foto: ENA)

Berkat film debut tersebut, Woo Soo Bin meraih penghargaan di berbagai festival film di berbagai negara. Sebelum kembali ke Korea Selatan, dia bertemu dengan Joo Yi Tae (Lee Hyeri), seorang reporter wanita yang tengah merasakan kekosongan dalam hidupnya.

Sebelum menjadi reporter, Yi Tae ternyata bercita-cita menjadi sutradara film. Namun setelah bertemu dengan Woo Soo Bin, dia memberanikan diri untuk kembali bermimpi menjadi sutradara setelah lama dilupakannya.

Di lain pihak, Lee Yul Eum berperan sebagai Oh Ha Na, aktris ternama yang mendapat sorotan sejak kelahirannya. Hal itu membuatnya tak pernah berani untuk bermimpi. Sementara itu, Baek Sung Chul berperan sebagai Shim Yoo Geon, aktor cilik yang bermimpi menjadi Takeshi Kaneshiro Korea.