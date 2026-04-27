Yumi's Cells 3 Sukses, Kim Jae Won Digaet Bintangi Dog Flowers

SEOUL - Kim Jae Won dikabarkan akan beradu akting dengan aktris Park Eun Bin dalam drama The Palace is Home to Dog Flowers. Kabar tersebut, kemudian ditanggapi oleh agensi sang aktor.

“Kim Jae Won masih mempertimbangkan tawaran untuk membintangi drama itu,” ujar Mystic Story dalam keterangannya seperti dikutip dari OSEN, pada Senin (27/4/2026).

The Palace is Home to Dog Flowers merupakan drama adaptasi dari web novel populer karya penulis Yoon Tae Roo. Mengusung genre sejarah romance, drama ini bersetting di kerajaan fiksi bernama Eun.

Drama ini bercerita tentang Permaisuri Hyeon Gae Ri (Park Eun Bin) yang tak hanya dikenal cantik namun juga jahat dan pencemburu. Sifat itu membuat orang-orang menjulukinya si dog flower.

Hyeon Gae Ri kemudian bertemu Raja Eon (Kim Jae Won) yang dikenal tampan, tenang, dan penyabar. Lalu akan seperti apa kisah mereka di dalam istana?