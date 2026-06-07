Rating Turun Tipis, Performa My Royal Nemesis Tetap Solid

SEOUL - Performa drama My Royal Nemesis tetap solid memasuki episode 9 dan 10. Meski terjadi penurunan rating, namun proyek Lim Ji Yeon dan Heo Nam Jun ini tetap tercatat sebagai drama komedi romantis paling banyak ditonton sepanjang 5 Juni 2026.

Nielsen Korea mencatat, episode 8 My Royal Nemesis yang tayang pada 30 Mei 2026 membukukan rating tertinggi sebesar 10,4 persen. Namun rating episode 9 yang tayang pada 5 Juni 2026, mengalami penuruan tipis ke angka 9,5 persen.

Namun begitu, rating itu tetap lebih baik dari pesaingnya. Drama MBC Fifties Professionals yang tayang di hari dan jam yang sama. Nielsen mencatat, episode 5 drama tersebut hanya mampu mendulang rating 4,8 persen.

Rating Turun Tipis, Performa My Royal Nemesis Tetap Solid. (Foto: SBS)

Tak hanya populer di dalam negeri (Korea Selatan), drama arahan Han Tae Seop itu juga sukses mencuri perhatian penggemar internasional. Drama itu bahkan sukses menduduki peringkat tiga chart Global Non-English TV Show Netflix selama 3 minggu terakhir.

Pada episode 9 dan 10, Shin Seo Ri (Lim Ji Yeon) dan Cha Se Gye (Heo Nam Jun) akhirnya terbuka dengan perasaan mereka masing-masing. Se Gye berusaha menunjukkan sisi romantisnya dengan mengajak Seo Ri kencan bareng.

Ajakan itu membuat Seo Ri bahagia. Se Gye pun berusaha mengunjungi semua tempat kencan populer di Seoul bersama Seo Ri, dari Namsan hingga toko roti populer yang membuat mereka ikut ngantre panjang.*

(SIS)

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